Fino a 500 euro in meno all’anno di assicurazione auto conoscendo bene cosa acquistare e cosa invece è inutile

Per “assicurazione auto” s’intende la polizza obbligatoria per poter circolare. Infatti, ogni veicolo che circola in strada pubblica e che non è riposto in una strada, rimessa o in qualsiasi altro posto privato, deve essere assicurata. E la copertura necessaria è quella contro la responsabilità civile verso terzi.

Fino a 500 euro in meno all’anno di assicurazione auto scegliendo bene cosa acquistare e cosa invece è inutile

La lettura preventiva del contratto è sempre un valido sistema per evitare di pagare di più di assicurazione. Ed in un momento come questo, di grave crisi economica, è evidente che il risparmio sia auspicabile. Ed in materia di assicurazione auto non è difficile ridurre il premio da pagare a ciò che davvero serve. Sovente le compagnie offrono garanzie aggiuntive. Nulla di illecito, anche perché ci sono garanzie e garanzie. Ma non sempre tutto serve. Occorre acquistare solo le coperture che effettivamente servono perché si arriva fino a 500 euro in meno da pagare.

Ecco le garanzie da farsi levare dalla polizza se non servono

Tra i 30 ed i 50 euro in più all’anno costa una polizza cristalli. Si tratta di quella copertura che interviene nel momento in cui, per un caso fortuito, si rompono i vetri del veicolo. Vista l’incidenza di questi eventi, è tra le garanzie più utili per chi circola molto in auto. Un sassolino che rompe il parabrezza è un caso frequente. Ed a fronte di una piccola aggiunta sul premio RCA, si evita di sborsare molte centinaia di euro per sostituire il parabrezza.

Più o meno la stessa cifra in più offre la garanzia assistenza stradale. Un veicolo che si ferma mette il conducente di fronte ad una ingente spesa che è quella del carro attrezzi e del deposito nel centro autorizzato fino a riparazione avvenuta o a ritiro del veicolo. Anche in questo caso, un automobilista che è spesso in strada con la sua auto, potrebbe trovare conveniente questa garanzia. Anche perché spesso le compagnie nella garanzia assistenza stradale offrono pure l’auto sostitutiva per tutto il tempo di riparazione del proprio veicolo.

Polizza furto e incendio

Costa molto di più, in media tra 300 e 400 euro, la polizza furto e incendio. Una garanzia commisurata sul valore assicurato del veicolo. Per veicoli piuttosto anziani e privi di valore in quotazione, meglio evitare. Infatti, il risarcimento del danno al netto di eventuali franchigie e spese, sarebbe irrisorio. Diverso il caso di un’auto nuova e di un certo valore. In caso di danni alle persone, l’unico a non essere coperto dalla polizza RCA è il conducente del veicolo responsabile del sinistro. In questo caso serve la polizza infortuni del conducente. Utile abbastanza e di prezzo modico (vale più o meno 100 euro annui), ma c’è chi una copertura del genere la possiede già per delle polizze private esterne all’auto o per delle assicurazioni offerte dalle aziende per cui si lavora.

Infine, tre coperture molto comuni sono la polizza eventi atmosferici, gli atti vandalici e la tutela legale. In luoghi dove sono assai frequenti eventi atmosferici avversi quali grandine, alluvioni, smottamenti e frane, la polizza eventi atmosferici può essere utile. Così come per chi abita vicino a piazze, stadi e altri luoghi dove le folle spesso sono incontrollate. Per la tutela legale invece, non sempre è conveniente per un automobilista, avere un avvocato pagato dalla compagnia. Dunque, scegliendo in modo oculato si potrebbe arrivare a pagare fino a 500 euro in meno all’anno.

Approfondimento

Risparmio manutenzione auto, assicurazione e carburante ma su queste componenti risparmiare non è consigliabile