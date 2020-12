Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Su Facebook sussistono alcune funzioni della privacy che sono preimpostate. Tra queste, una delle più fastidiose, è sicuramente la lista amici, che è pubblica. Attraverso questa funzione chiunque vi conosca può risalire a tutte le vostre conoscenze per fini nobili quanto non. Per questo motivo è estremamente importante proteggere i propri cari su Facebook con questo trucco.

Bloccare la lista amici è più importante di quel che sembra

La privacy è diventata una delle questioni più importanti per chi utilizza i social network. Molti di noi, infatti ,hanno imparato con il tempo a non rendere pubblica residenza ed età per evitare problemi, quali il furto di identità digitale.

Una delle funzioni a cui però non pensiamo è di rendere la lista amici privata. Fare quest’azione è estremamente importante in quanto la stessa dice di noi più di quel che pensiamo. Qualsiasi malintenzionato, infatti, potrebbe risalire ad importanti informazioni personali semplicemente chiedendole ai nostri cari, magari con un’identità falsa.

Oppure potrebbe truffarli spacciandosi per nostro amico o conoscente. Queste situazioni, purtroppo, possono avere risvolti economici e personali molto gravi che è meglio evitare.

È estremamente importante proteggere i propri cari su Facebook con questo trucco

Per prima cosa entrare su Facebook dal computer (non dal cellulare) e cliccare sulla freccia in alto a destra. Quindi cliccare sul tasto dedicato alle impostazioni. A questo punto fare clic nuovamente su “Impostazioni”. Andare poi su “Privacy” e scorrere fino a trovare “Lista amici”.

Cliccare ora su “Modifica” e ancora fare clic in fondo, sulla barra a tendina. Scegliere, dunque, chi ha accesso alla nostra lista amici.

Se si vuole essere estremamente sicuri che nessuno ne abbia accesso premere su “Solo io”. Nel caso ci si fidi della propria rete allargata concedere il permesso anche agli amici più stretti o a tutti gli amici.

Una volta concluso, chiudere la pagina e far controllare da qualcun altro se i cambiamenti sono in atto.