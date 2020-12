Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non solo nel fine settimana. La pizza, infatti, è una delizia da gustare ogni volta che si desidera. Certo, un’affermazione che fa storcere il naso ai nutrizionisti che limitano l’assunzione di pizza solo nel weekend. Tuttavia, nessuno vieta di sostituire la cena del sabato con quella del mercoledì o del giovedì. L’importante è avere la contezza di ciò che si sta “mandando giù”. Per quanto riguarda le pizze, ovviamente è scontato dire che non sono tutte uguali. Ingredienti differenti e diverse tipologie di cottura creano una miriade di gusti e sapori. Tuttavia, esistono alcune regole per una pizza in teglia perfetta. Parola dello chef. Anzi, degli chef che quotidianamente parlano di preparazioni buone da leccarsi i baffi. Di seguito, la Redazione ha voluto raccogliere 5 piccole annotazioni che faranno della pizza un piatto buono come quello che si trova in pizzeria.

5 segreti dello chef per una pizza in teglia perfetta. La farina adeguata

Sulla farina gli chef insorgono in massa. Troppo spesso viene sottovalutata la scelta adeguata per la farina che comporrà la base della pizza. Quest’ultima, infatti, risulterà quasi sicuramente pesante e più difficilmente digeribile. Alcuni chef consigliano l’utilizzo di farine semi integrali.

Scegliere impasti semplici

Per la pizza in teglia è sconsigliato l’uso del lievito madre o di altri prodotti sofisticati. In questi casi, è preferibile optare per una ricetta più semplice anche perché sapori caratteristici dell’impasto saranno coperti dal condimento.

Maneggiare l’impasto è un’arte

Su questo punto, sarà solo l’esperienza che contribuirà a modellare e maneggiare l’impasto in modo corretto. Tuttavia, pur non avendo una grande dimestichezza, è giusto sapere che chiudere bene l’impasto prima della lievitazione sarà fondamentale per la lievitazione stessa.

La fretta non è una buona consigliera

La lievitazione ha il suo tempo da rispettare a seconda dell’impasto scelto. E anticipare o posticipare la lavorazione non è mai la scelta giusta.

Scegliere la teglia giusta

Per gli esperti del settore, la scelta della teglia è importante quanto la preparazione dell’impasto. La teglia da preferire è quella in ferro blu. No agli stampi in alluminio e neanche alle teglie antiaderenti se non sono di buona qualità.

