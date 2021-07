Con l’arrivo dell’estate usciamo più spesso, per andare al parco, nei boschi oppure in spiaggia. Ogni tanto, tuttavia, magari quando il caldo è troppo forte, ci fa ancora piacere stare in casa e guardare qualche bel film o serie TV. La scelta è tanta ed a volte è difficile trovare quello che fa per noi.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca quindi di dare utili consigli per destreggiarsi in mezzo a così tante opere tra cui scegliere. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo consigliato il film che ha ottenuto più candidature agli Oscar di tutti quest’anno, ovvero Mank.

Oggi, invece, ci spostiamo sulle serie TV ed in particolare su una commedia che è davvero adatta a tutti. Infatti, è disponibile su Netflix la pazzesca serie che ha stupito milioni di spettatori.

Ecco il consiglio di oggi

Consigliamo a tutti gli spettatori alla ricerca di spensieratezza e risate di dare una possibilità a New Girl. Nelle sue sette stagioni New Girl ci parla di una ragazza, interpretata dalla celebre Zooey Deschanel, che vive a Los Angeles con tre coinquilini maschi. Al gruppo si accompagna poi la migliore amica della protagonista, formando un cast di cinque simpaticissimi personaggi.

Questa serie narra proprio dell’amicizia che si viene a creare nel gruppo, che accompagna lo spettatore con leggerezza e simpatia.

New Girl, però, non è solo una serie da vedere quando si arriva a casa stanchi dal lavoro, ma anche un caposaldo della televisione americana. È piaciuta, infatti, a tutto il pubblico ed anche la critica ha avuto parole di elogio. In particolare, ricordiamo che New Girl è stata candidata a cinque Emmy e cinque Golden Globe, entrambi premi estremamente prestigiosi. Ad aver conquistato tutti è soprattutto il cast, trascinato da una Deschanel che in questa serie dà il meglio di sé.

Insomma, New Girl è ottima per chi vuole conciliare qualità e spensieratezza e per ammirare delle performance attoriali di alto livello.