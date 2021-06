Chi ha detto che il lavoro dei sogni non esiste non conosce questa possibilità. Un’opportunità che si presenta poche volte nella vita e che vale la pena di prendere al volo. Ebbene è davvero incredibile ma qui si può lavorare immersi nella natura con un’ottima paga e senza stress. È di questi giorno la pubblicazione di un’offerta di lavoro che rispecchia proprio queste caratteristiche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Dove

L’annuncio è disponibile su uno dei social più rinomati. Si tratta di un posto di guardiano nella zona più famosa e turistica di tutta la Scozia: le Highlands. Nello specifico sull’isola di Canna. Il posto da ricoprire è quello di guardiano.

A chi desidera proporsi non è richiesta alcuna esperienza di lavoro precedente nel settore. Il viaggio per raggiungere l’isola è a carico di colui che è stato scelto per l’impiego. Tuttavia, all’arrivo, è previsto un corso, a carico del datore di lavoro, per imparare tutti i trucchi del mestiere.

È garantito inoltre l’alloggio a titolo gratuito. Si avrà infatti a disposizione una camera completamente immersa nella natura senza spendere un soldo.

In cosa consiste il lavoro

Il lavoro consiste nel gestire una tipica e meravigliosa dimora scozzese degli inizi del Novecento. Questa, è stata trasformata in un piccolo albergo a conduzione familiare. Dunque è richiesto di gestire gli ospiti con garbo, cura ed attenzione. Ma non solo. Oltre alla “Guest house” come viene chiamata nella lingua locale, c’è un piccolo ristorante. Nonostante le dimensioni ridotte, questo è molto famoso per i piatti a base di pesce fresco. Particolare importanza viene data alla qualità del servizio. Fra i requisiti richiesti infatti viene riportata un’attitudine all’essere attenti verso i clienti e proattivi a soddisfare le loro richieste. Il salario, secondo quanto riportato sull’annuncio, è davvero eccellente.

Dunque non si tratterà certo di stare con le mani in mano. Ma di darsi da fare in un posto incantevole, a contatto con la natura e dal panorama mozzafiato. Chi ha interesse a candidarsi potrà contattare la Tighard Guest House.

