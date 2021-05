La natura ci regala sempre delle sorprese incredibili. Quando andavamo a scuola, le maestre ci facevano fare degli esperimenti per capire i fenomeni naturali. Quello che vogliamo fare oggi è proprio raccontare un esperimento. È davvero incredibile che cosa succede se trapaniamo una banana e la uniamo ad un limone: proviamolo insieme e rimarremo sbalorditi.

Buchiamo la banana

Per prima cosa dobbiamo prendere una banana abbastanza matura. Con una penna, segniamo delle linee che divideranno la nostra banana in quattro parti uguali. Il primo segno sarà sulla sua metà e gli altri due divideranno a loro volta a metà le due porzioni. Segniamo al centro di ogni sezione ricavata un puntino con la penna: questo ci indica il punto in cui andremo ad usare il trapano. Prendiamo un trapano con una punta da 6 e nel punto segnato dalla penna creiamo un foro profondo circa 2 centimetri. Ripetiamo l’operazione per ogni puntino precedentemente segnato sulla buccia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Interveniamo sul limone

Prendiamo un limone maturo e tagliamolo in 4 parti uguali. Ne estraiamo 4 semi: questi ci serviranno per la messa in dimora all’interno dei fori. Con una pinzetta, inseriamo un seme per ogni foro creato e questi dovranno avere la punta rivolta verso il basso. Li facciamo entrare bene in modo che restino di almeno mezzo centimetro sotto la buccia. A questo punto, usando del terriccio universale andremo a chiudere questi forellini pressando leggermente. Puliamo la banana dal terriccio in eccesso ed attendiamo che da questa nascano delle piantine.

La crescita

Posizioniamo la nostra banana in un luogo luminoso ma non esposto ai raggi diretti del sole. Non sarà necessario bagnare la banana, poiché la polpa al suo interno è umida. Dunque, finché la buccia sarà integra l’umidità resterà al suo interno e sarà sufficiente alla pianta per crescere. Dopo 3 settimane, nasceranno delle piccole piantine. Quando le piantine nate dalla banana saranno alte almeno un centimetro, potremo sezionare la banana con un coltello lungo la linea tracciata all’inizio.

Il trapianto

Procuriamoci un vasetto del diametro di almeno 10 centimetri e riempiamolo con della torba. Scaviamo una buca al suo interno con un cucchiaio. Qui dentro mettiamo la banana e la copriamo con la terra lasciando fuori solo il piccolo germoglio già nato. Con un vaporizzatore bagnamo abbondantemente il terreno e mettiamo il vaso in un luogo luminoso e non esposto al sole diretto. Vaporizziamo la nostra pianta ogni volta che il terriccio diventa asciutto.

È davvero incredibile che cosa succede se trapaniamo una banana e la uniamo ad un limone. Vedremo nascere la nostra piantina di limone nel giro di qualche mese.