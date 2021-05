Avere una casa pulita e ordinata è fondamentale e importante non solo dal punto di vista estetico. Ma anche sotto l’aspetto igienico. Indubbiamente le pulizie non sono molto piacevoli. E proprio per questo molte cose vengono trascurate. Se non addirittura dimenticate.

Il bagno, poi, è il luogo più frequentato e utilizzato. E quindi, di conseguenza, si sporca più facilmente e velocemente.

Mantenerlo pulito è un compito complicato in quanto piastrelle, servizi igienici e vano doccia sono fonte di sporcizia. E possono generare la formazione di muffe, batteri e cattivi odori. Dunque richiede una maggiore attenzione rispetto agli altri ambienti della casa.

Bastano, però, alcuni piccoli e semplici accorgimenti che possono facilitare e agevolare la pulizia di fughe e piastrelle.

Un semplice ed economico trucco che tutti possono applicare è l’uso di una semplicissima candela bianca. Proprio così, una candela. Generalmente presente in ogni casa, utilizzata non soltanto in mancanza di corrente elettrica ma anche per rendere calda ed accogliente l’atmosfera.

Basta un semplice oggetto che abbiamo tutti in casa per far ritornare il bagno come nuovo, vediamo come.

La prima cosa da fare è quella di pulire le piastrelle con i prodotti abituali e far asciugare bene.

Sfregare la candela bianca effettuando movimenti decisi lungo le fughe. Strofinando per qualche secondo avanti e indietro.

Aspettare dieci minuti. Quindi passare delicatamente uno straccio umido per rimuovere la cera in eccesso. Ed ecco che le fughe ci appariranno bianche e nitide!

La paraffina presente nelle candele, fungendo da pellicola protettiva, contribuirà a rendere impermeabile lo stucco tra le fughe riuscendo a mantenerle dunque pulite il più a lungo possibile.

Una procedura molto rapida e semplice, quella appena descritta, che permetterà di sbiancare le fughe delle piastrelle. E non solo del bagno ma anche di cucina e pavimenti.

Essendo una tecnica di grande durata non sarà necessario ripeterla dopo poco tempo.

Una soluzione davvero sorprendente. Con poca fatica e in modo semplice si otterranno risultati incredibili.

Ecco spiegato, dunque, perchè basta un semplice oggetto che abbiamo tutti in casa per far ritornare il bagno come nuovo con fughe bianche e pulite.

