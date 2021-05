Lo abbiamo scritto più volte su queste pagine che molti “continuavano a fasciarsi la testa” troppo presto per il pericolo dell’inflazione. Anche se alcuni elementi sembravano andare nella direzione che alle porte ci fossero seri pericoli in tal senso, gli ultimi dati economici allontanano non solo lo spettro per l’anno in corso, ma forse per tutto il 2022. Al momento, l’attenzione quindi continua a rimanere sul premio per il rischio. E questo, continua a essere a favore dell’azionario.

Per questo motivo, si continua a raccomandare di rimanere investiti in ottica di lungo termine. Dopotutto, nelle ultime settimane, i grafici non avevano interessato supporti rilevanti e quindi, nona avevamo ravvisato pericoli.

Torniamo al breve termine e mentre Wall Street snobba la paura dell’inflazione, alcuni titoli guida potrebbero ripartire da subito al rialzo.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione di venerdì sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.872.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.355.

S&P 500

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.121.

In corso, la tendenza giornaliera, settimanale e mensile è rialzista quindi, tranne nuove inversioni nella giornata odierna, da oggi in poi si dovrebbe ripartire al rialzo. Tutto questo in linea con la scadenza del nostro setup annuale del 19 maggio.

Mentre Wall Street snobba la paura dell’inflazione, alcuni titoli guida potrebbero ripartire da subito al rialzo

Oggi, monitoriamo i seguenti titoli. Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft e Visa e definiamo per essi una strategia di trading di breve termine.

Amazon, ultimo prezzo a 3.247,68. Comprare a mercato con stop loss a 3.183 ed obiettivo primo in area 3.554 da raggiungere nei prossimi 30 giorni.

Microsoft, ultimo prezzo a 246,48. Comprare a mercato con stop loss a 238,59 ed obiettivo primo in area 262,58 da raggiungere nei prossimi 30 giorni.

Visa, ultimo prezzo a 226,44. Comprare a mercato con stop loss a 221,78 ed obiettivo primo in area 237,16 e poi 242 da raggiungere nei prossimi 30 giorni.