Pensiamo alla Puglia e subito ci vengono in mente il mare del Salento, le orecchiette di Bari Vecchia, le scogliere di Polignano e il tacco d’Italia. Uno dei luoghi ideali per le nostre vacanze. In molti la scelgono ogni anno, in tanti ne hanno nostalgia, perché l’hanno lasciata per cercare fortuna al Nord.

Avremmo potuto continuare con i trulli di Alberobello, le Tremiti, San Giovanni Rotondo per i devoti di Padre Pio. Insomma, i motivi per visitarla sono davvero molti. Oggi ne andremo a descrivere un altro. Andando a conoscere idealmente una città che sta nel cuore delle Murge.

Un altopiano che si trova tra la Puglia e la Basilicata, con vette che possono anche superare i 600 metri. Non altitudini elevate, ma un territorio che fa parte della fascia appenninica. Appartiene a ben quattro province pugliesi. Quella di Bari, quella di Taranto, quella di Barletta-Andria-Trani, con una porzione di quella di Brindisi. Oltre a quella di Matera in Basilicata.

Proprio nel cuore di queste colline, sorge Martina Franca, un comune di quasi 50.000 abitanti, posto a oltre 400 metri sul livello del mare. Uno splendido centro storico in stile barocco, tra i più belli della Puglia, accoglierà chi vorrà spendere qui almeno una giornata.

È da visitare questa città della Puglia famosa per un salume divino

Addirittura, tanto è particolare, che si parla di barocco martinese, per distinguerlo, per esempio, da quello leccese, sicuramente più famoso. La Basilica di San Martino ne è l’emblema. Una chiesa di una bellezza davvero suadente, capace di affascinare anche gli amanti di altri stili. Oltre alla meravigliosa facciata esterna, ecco che all’interno spicca lo splendido presepe, opera di Stefano da Putignano. Non solo, perché alzando gli occhi ci si può perdere in tanta meraviglia.

Non sono molto da meno né la Chiesa del Carmine, né quella di Sant’Antonio, tutte vicine e facilmente visitabili. Si potrebbe tranquillamente affermare che entrare in queste tre chiese sia come entrare in un museo o in una pinacoteca per la grande mole di opere da ammirare.

Dalle chiese ai palazzi, il passo è davvero breve, in tutti i sensi. Il maestoso Palazzo Ducale, oggi sede del Comune, è un edificio di epoca seicentesca, ricco di affreschi all’interno. Ancor più suggestivo è Palazzo Turnone, di epoca angioina. Con i suoi giardini e le sue fontane di marmo a fare da corollario.

Il capocollo una prelibatezza da assaggiare

Il bianco, come spesso accade in Puglia, è il colore di riferimento delle case del centro storico. Viuzze strette dove poter trovare botteghe di artigianato, ma non solo.

Perché Martina Franca è famosa anche per un prodotto in particolare. Il capocollo, un salume tipico delle Murge che qui trova la sua sublimazione. Da provare, in una delle tante trattorie del centro, l’abbinamento più classico ed estivo, quello con i fichi e il vincotto, uno sciroppo che dà al tutto il giusto condimento.

Ecco spiegato, dunque, perché è da visitare questa città della Puglia famosa per lo stile barocco e per il suo capocollo. Un luogo dove assaporare storia, arte e cucina. Una piccola parentesi, prima di volare in una delle tante magnifiche spiagge della regione più lunga d’Italia.

Lettura consigliata

Vicino al Gargano è da visitare questa città con un imponente castello