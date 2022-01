Il giorno più romantico in assoluto è il 14 febbraio e nessuno può arrivarci impreparato. L’amore va dimostrato sempre, quotidianamente, ma, in questo giorno speciale sarà bellissimo sorprendere il proprio partner con un bel regalo.

Basterà pensare alla faccia e agli occhi emozionati del nostro compagno per convincerci a pensare a una bella sorpresa. Ma cosa regalare? Questo è il problema.

Chi è fidanzato da molti anni potrebbe aver esaurito le idee e, chi sta insieme ad una persona da poco, sarà in ansia da prestazione per il regalo al novello partner.

Scopriamo insieme, quindi, quali sono i regali più dolci e sorprendenti da donare al proprio compagno di vita.

Un classicone con cui non si sbaglia mai

Partiamo da un’idea molto classica e, per questo, sempre valida. Stiamo parlando delle terme o del massaggio di coppia. Questi momenti di relax vissuti in coppia potranno liberarci dallo stress, legandoci ancora di più al nostro compagno.

Chiunque ama rilassarsi, quindi questo regalo ci garantirà un successo assicurato. Le luci soffuse e i profumi usati in questi luoghi creeranno un’atmosfera magica, intima e accogliente, che renderà davvero magico e romantico il nostro San Valentino.

L’intimo sexy non può mancare

Arriviamo ad un regalo più intimo, sicuramente meno romantico ma molto più erotico. Si tratta dell’intimo sexy. Con questo regalo faremo capire subito al nostro partner quali sono i nostri progetti per la serata di San Valentino, accendendo la scintilla per una serata davvero da ricordare.

Per trascorrere, poi, una serata in bilico tra passione e suspence, potremmo anche guardare questo film “bollente” e questi 2 sconvolgenti da recuperare su Netflix.

Le migliori 3 idee regalo per lui per San Valentino, per sbalordirlo facendolo innamorare perdutamente di noi ancora una volta

Un altro regalo molto classico, con cui difficilmente sbaglieremo, è la cena a lume di candela. Molti ristoranti offrono il classico menù di San Valentino, pensato apposta per le coppie.

Esistono menù di tutti i tipi e per tutte le tasche: dai più conveniente a quelli più esclusivi.

Le buone forchette ringrazieranno per il regalo

Un’idea sorprendente e molto originale potrebbe essere una cena in una casa sull’albero. Ormai sono tantissime le realtà di questo tipo. Basterà fare una rapida ricerca su internet per scoprire una realtà totalmente innovativa: vere e proprie camere da letto costruite sugli alberi, per una cena e una serata davvero indimenticabili.

Chi, invece, non ama troppo le cose sdolcinate e romantiche, potrà optare per una cena in un ristorante particolare. Uno dei ristoranti più alternativo in assoluto è quello vichingo, dove potremmo godere di spettacoli con il fuoco e atmosfere davvero particolarissime. Un regalo originale, che sicuramente lascerà senza parole il nostro compagno.

Ecco, dunque, le migliori 3 idee regalo per lui ci garantiranno un San Valentino davvero da 10 e lode.