Diploma e nessuna esperienza per numerose opportunità lavorative in Italia da una grossa catena francese

Tantissime nuove offerte di lavoro da una grande catena francese con punti vendita sparsi in tutta Italia. Diversi infatti i profili disponibili, rivolti sia a candidati diplomati e giovani senza esperienza pregressa, sia a professionisti specializzati. La tipologia di contratto varia molto di annuncio in annuncio. Alcuni di questi sono a tempo indeterminato, altri a tempo determinato e stage.

L’azienda interessata alle selezioni è Leroy Merlin, specializzata nel fai da te e nel bricolage. La stessa possiede più di 50 punti vendita solo in Italia ed oltre 7.500 dipendenti, forte della collaborazione con il Gruppo Adeo, di cui fa parte.

Alcune delle offerte di lavoro disponibili

Diploma e nessuna esperienza per queste opportunità lavorative da cogliere al volo. Ci riferiamo ad esempio agli annunci per il ruolo di Consiglieri di Vendita. Fra le mansioni previste si ritrovano l’accoglienza della clientela, l’assistenza nelle fasi di acquisto e la gestione della disponibilità dei prodotti sulla base delle vendite. Requisiti necessari e tipologia contrattuale, così come la sede di inserimento, variano molto fra i vari annunci.

Altra interessante posizione aperta, poi, è quella per Hostess e Steward Relazione Cliente. Il candidato scelto svolgerà tutte le attività connesse all’accoglienza e all’assistenza della clientela. Possiede il diploma tecnico professionale o, preferibilmente, la laurea, un’esperienza pregressa di almeno 3 anni e ha conoscenze di Digital Culture. Spiccate doti relazionali sono indicate per questo ruolo.

Ai laureandi disposti a lavorare nel fine settimana su turni di 6 o 8 ore, Leroy Merlin propone il ruolo di Weekendista. L’orientamento al cliente, la passione per il settore, Digital Culture e spirito di iniziativa sono i requisiti più richiesti.

Le opportunità di lavoro in Leroy Merlin non finiscono qui. Per visualizzare la lista integrale con tutti i dettagli sugli annunci, visitiamo la pagina dedicata. Attraverso i filtri di ricerca potremo restringere il campo di interesse per le nostre preferenze. In particolare, potremo ricercare le offerte di lavoro per dipartimento, ruolo, Regione e sede.

Cliccando su un annuncio avremo una panoramica dell’offerta, compresi i dettagli sul ruolo, sulle mansioni previste, sui requisiti necessari e preferenziali e sul contratto. A fine pagina troveremo il tasto “Invia Candidatura”, attraverso il quale sarà possibile inviare domanda telematicamente.

