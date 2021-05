Tutti noi vogliamo avere capelli più forti e sani, ma siamo sicuri che l’unico modo per ottenerli è davvero spendere in prodotti cosmetici costosi?

In realtà i capelli sono un tessuto corporeo che risente delle condizioni esterne e dell’alimentazione. Per quanto riguarda la cura dobbiamo sempre fare attenzione a trattarli nel modo migliore, lavarli in modo delicato e usare i prodotti adatti, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Per quanto riguarda l’alimentazione, in pochi lo sanno ma esistono alimenti che favoriscono la crescita e nutrono dall’interno i nostri capelli.

Oggi vedremo che è assolutamente incredibile, ma se mangeremo questi cibi avremo capelli più forti e più lunghi.

I cibi gustosi e che faranno risplendere la chioma

Oggi vedremo assieme quali cibi dobbiamo mangiare se vogliamo che i nostri capelli siano bellissimi, forti e più lunghi.

Le patate: questo tubero contiene beta-carotene che può influenzare positivamente la crescita dei capelli.

Le mandorle: questo seme così ricco di minerali e vitamine è anche ricco di biotina, una sostanza che si pensa possa contrastare la caduta di capelli e la produzione di sebo del cuoio capelluto.

L’avocado: questa frutta esotica dalle mille proprietà può anche favorire il benessere dei capelli. Questo frutto ricco di grassi rende la pelle più bella e può nutrire dall’interno i capelli. Ricco di antiossidanti ha un potere nutriente di pelle e capelli davvero unico.

Il miglio: ora citeremo il cibo che ha gli effetti più potenti sui nostri capelli, oseremo dire miracolosi. Questo cereale oltre, ad essere una base ottima e nutriente per le nostre ricette, ha il potere di rendere i capelli più forti e di stimolarne la crescita. Perfetto nei cambi di stagione e nei periodi di stress, è dimostrato che la sua assunzione combatte la caduta.

È assolutamente incredibile ma se mangeremo questi cibi avremo capelli più forti e più lunghi

Se vogliamo avere dei capelli visibilmente più sani, lunghi e forti dobbiamo inserire nella nostra dieta questi alimenti che abbiamo elencato. Nutrienti e gustosi, svolgeranno una naturale azione nutriente e idratante del nostro corpo, con conseguenze positive sulla pelle e i capelli.

Non dobbiamo spendere soldi in cosmetici ed integratori ora che sappiamo che la soluzione può arrivare dal cibo che mangiamo tutti i giorni. Inoltre ricordiamo come le sostanze contenute naturalmente nei cibi che abbiamo elencato sono spesso presenti nei costosi integratori in commercio.