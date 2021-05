Se abbiamo i glutei flaccidi corriamo ai ripari con la terapia d’urto al sale rosa e il massaggio fai-da-te

Glutei flaccidi? Bisogna correre ai ripari con la terapia d’urto al sale rosa e il massaggio fai-da-te. Coccoliamoci con questi trattamenti facili.

Per tonificare le cosce troppo rilassate e i glutei flaccidi, dobbiamo ricorrere a trattamenti d’urto che si possano praticare facilmente a casa. Innanzitutto, servono i movimenti giusti. Il work out Sakuma ci ha già insegnato qui su ProiezionidiBorsa come rassodare i glutei grazie a un allenamento specifico.

Se abbiamo poco tempo, e soprattutto poco spazio, possiamo semplicemente sdraiarci a pancia in giù sul pavimento e battere braccia e gambe come se stessimo nuotando a stile libero in piscina.

Il bagno snellente al sale dell’Himalaya

Glutei rassodati in poco tempo grazie all’azione combinata di ginnastica e drenaggio. Invece di macinarlo sul salmone alla griglia, possiamo usare il sale rosa dell’Himalaya per regalarci un bagno snellente e tonificante.

Versiamone 3 kg nell’acqua della vasca e aggiungiamo due gocce di olio essenziale di limone. Immergiamoci per venti minuti e approfittiamo per fare una maschera idratante al viso, con miele, yogurt e crusca di avena.

Per glutei in forma veniamo ora al massaggio specifico fai-da-te. Usiamo un mix di oli adatti per rassodare i glutei e le cosce: mescoliamo olio di rosmarino, ginepro, pompelmo e menta.

L’unguento si prepara al momento diluendo due gocce di ciascun olio in un cucchiaio di olio di sesamo e aggiungendo due gocce di olio essenziale di limone.

Massaggiamo i glutei, le cosce e le gambe fino ai polpacci, con delicati movimenti circolari.

Stringiamo le mani a cerchio e passiamole dietro la schiena sui glutei e poi attorno alle cosce. Creiamo una leggera pressione attorno alla zona del ginocchio.

Infine, massaggiamo anche le caviglie, insistendo sulle zone laterali e sulle zone posteriori.

Abbiamo visto, dunque, come risolvere il problema dei glutei flaccidi: correre ai ripari con la terapia d’urto al sale rosa e il massaggio fai-da-te.