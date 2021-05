Oggi vedremo come ottenere un budino perfetto a zero calorie per i golosi che non sanno rinunciare al dolce. Ebbene, basta sostituire lo zucchero con un prodotto insospettabile che aiuta a sentirsi subito sazi. Non cambia il gusto della frutta o degli aromi. E peraltro è utilissimo per combattere la stitichezza e le fermentazioni intestinali.

Basta sostituire questo ingrediente nei dolci, per regolare il livello di zuccheri nel sangue e per gestire il senso di fame eccessivo di chi è a dieta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il segreto insospettabile delle alghe giapponesi

Dunque, il budino perfetto, a zero calorie, per i familiari golosi che non sanno rinunciare al dolce, prevede l’impiego di 400 ml di bevanda di soia o avena, una stecca di vaniglia, qualche fragola a pezzetti, una fogliolina di menta. E 45 grammi di un polisaccaride naturale estratto dalle alghe rosse giapponesi. Che ha grandi proprietà gelificanti e addensanti.

Grazie a questo prodotto dal sapore neutro e incolore, il budino avrà la giusta consistenza. E lo si potrà gustare in tutta tranquillità. Senza paura di ingrassare. Sfruttando, anzi, la sua azione sfiammante per la mucosa intestinale.

Budino perfetto a zero calorie per i familiari golosi che non sanno rinunciare al dolce

Il segreto del budino perfetto a zero calorie è l’agar agar. Questo composto gelificante, ricavato dalle alghe, è una sorgente naturale di mucillagini che ha un grande effetto saziante. Perfetto per il dessert dei diabetici, questo budino si prepara mescolando latte e vaniglia e, a parte, latte e fragole con una frusta. Si aggiunge l’agar agar, quindi si porta a ebollizione sul fuoco ciascuno dei due composti, continuando a rimestare.

Budino perfetto a zero calorie, goloso e invitante

Appena l’aspetto diventa cremoso, versiamo negli stampini. Prima il composto rosa alla fragola, poi quello chiaro alla vaniglia.

Possiamo chiudere con un coperchio fatto di biscotto alle fibre pestato. Oppure con un po’ di granola. O semplicemente con mandorle, nocciole o pistacchi.

Lasciamo raffreddare in frigorifero. Rovesciamo e decoriamo il budino con pezzetti di fragola. E una fogliolina di menta.