Con l’arrivo della bella stagione è arrivato anche il momento di fare il cambio dell’armadio. Si mettono via maglioni e pantaloni pesanti per lasciare spazio a T-shirt e pantaloni leggeri. I maglioni dopo alcuni lavaggi sono soliti creare pallini e pelucchi che potrebbero far sembrare il nostro capo vecchio. Inoltre non sono nemmeno belli da vedere. Per fortuna è arrivato il momento di togliere pallini e i pelucchi dai vestiti in meno di 3 minuti e senza rovinare i capi.

Perché si formano i pallini

La formazione di pallini e pelucchi è assolutamente naturale e non è sinonimo di scarsa qualità. Anzi questi si formano proprio perché il capo che si sta indossando è costituito da fibre tessili delicate. La formazione è dovuta magari ad uno sfregamento tra le parti. Infatti si creano spesso sotto la manica che sfrega con il lato del maglione, oppure sulla schiena che sfrega con il cappotto. E ovviamente, come accennato prima, anche un lavaggio non delicato può causare la nascita di questi pelucchi.

È arrivato il momento di togliere pallini e pelucchi dai vestiti in meno di 3 minuti e senza rovinare i capi

Ci sono vari metodi per rimuovere i pelucchi dai vestiti. Alcuni rimedi sono fai da te altri no. Uno fai da te ad esempio può essere quello di strofinare delicatamente sul tessuto uno spazzolino, oppure quello di passarci sopra una calza in nylon. In alternativa esiste un metodo molto più veloce e nemmeno tanto costoso.

Il levapelucchi elettrico

In commercio infatti esiste un fantastico levapelucchi elettrico. I marchi che hanno nella propria gamma prodotto questo strumento sono tantissimi come ad esempio Philips o Singer. Ne esistono altri invece che sono anche dei bellissimi oggetti di design come ad esempio quello di Steamery Stockholm in tre colorazione diverse.

Il levapelucchi elettrico funziona con delle lame intercambiabili. Queste lame si muovono a più velocità, e più sono veloci più l’effetto sarà elevato. Si consiglia infatti di iniziare sempre a velocità basse per arginare potenziali danni. Perché magari le lame ad una velocità alta possono essere troppo aggressive sul tessuto. E così è arrivato il momento di togliere pallini e pelucchi dai vestiti in meno di 3 minuti e senza rovinare i capi.

