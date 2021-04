Esiste un rimedio naturale che permette di risparmiare sofferenze alle donne. Poco conosciuto e tramandato da generazioni. Si tratta della pianta achillea e fa parte delle erbe officinali. Questa pianta è un toccasana per le donne, a cui non pensano, ma farebbero bene a farlo per lenire dolori e sofferenze. Nel linguaggio popolare l’achillea è conosciuta sotto vari nomi: erba pennina, millefoglio, millefiori, ortica del diavolo, erba formica , sanguinella e trementina. La si può trovare lungo le strade, sulle colline, sui prati. Analizziamo le sue proprietà benefiche in particolar modo per le donne.

Questa pianta è un toccasana per le donne, a cui non pensano, ma farebbero bene a farlo per lenire dolori e sofferenze

L’achillea fiorisce da giugno a settembre e i suoi fiori sono piccoli e di colore bianco e rosato. Inoltre, raggiunge un’altezza di 30-40 cm. Una pianta utilizzata per numerosi disturbi. L’achillea è una pianta medicinale molto apprezzata anche dai medici dai tempi remoti.

Dell’achillea si raccolgono foglie e fiori. Le foglie sminuzzate si utilizzano anche in cucina, ad esempio nelle insalate per il loro aroma.

Il prete Sebastian Kneipp a cui si deve la scoperta dell’idroterapia, scrisse che se le donne avessero utilizzato ogni tanto l’achillea si sarebbero risparmiate molte sofferenze.

Ogni donna dovrebbe ricorrere alla virtù terapeutica di questa pianta, in particolare nei periodi di mestruazioni irregolare o indisposizioni durante la menopausa.

Una tazza di tisana al giorno

È consigliato bere una tazza di tisana di achillea al giorno. L’achillea si può acquistare in erboristeria oppure raccoglierla ed essiccarla. Per l’essicazione si consiglia di utilizzare il sistema all’aperto. Basta raccogliere le fogli e i fiori e disporli su un vassoio o un panno pulito all’aria aperta evitando il sole diretto. Si può utilizzare la stessa tecnica anche al chiuso facendo attenzione ai locali non umidi.

La tisana si prepara lasciando in infusione un cucchiaino colmo di achillea in acqua bollente per mezzo minuto. Filtrare e bere a piccoli sorsi.