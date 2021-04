L’Italia riapre ma i vestiti puzzano di armadio chiuso, allora non ci resta che provare questa soluzione profumatissima. L’ultima volta che abbiamo usato una maglietta a maniche corte o una felpa leggera forse uno nemmeno se lo ricorda più. Ma non solo T-shirt, anche tanti altri vestiti stanno nell’armadio a fare la muffa.

Il 26 aprile 2021 però l’Italia ha riaperto. Sempre seguendo i cromatismi delle Regioni, con qualche divieto su cui si sta discutendo, ma la strada sembra essere quella del ritorno ad una normalità. E questo vuol dire che bisogna togliersi la tuta che fino a ieri si portava e bisogna tornare a vestirsi, ma soprattutto a socializzare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I vestiti nell’armadio: che dramma

E quindi si torna ad uscire, alle belle giornate, al sole, agli aperitivi, le cene fuori, i cinema e via dicendo. Tutto questo però con dei look che in primis non siamo più abituati ad indossare e poi che hanno passato circa un anno e mezzo chiusi nell’armadio. Insomma osiamo solo immaginare l’odore di chiuso che possono avere addosso.

L’Italia riapre ma i vestiti puzzano di armadio chiuso, allora non ci resta che provare questa soluzione profumatissima

Visto che nessuno vuole andare in giro con abiti che hanno il sapore di chiuso, bisogna ingegnarsi. E bisogna farlo subito. Quindi bisogna iniziare a fare arieggiare i nostri armadi in vista del weekend e bisogna preparare dei semplici e piccoli profumatori da inserire nell’armadio.

Ora creiamo

Allora, tutto quello che ci servirà sarà una vecchia bottiglietta di vetro e degli stuzzicadenti. Ora, prendiamo un po’ di oli essenziali al gusto lavanda, rosmarino, menta e li inseriamo nella bottiglia. Ora inseriamo anche un pezzetto di limone e delle bucce di mandarino. Agitiamo per bene e inseriamo nell’armadio.

Se invece si desidera qualcosa che assorba gli odori. Allora possiamo mettere semplicemente un ciotola con del riso e del limone nell’armadio.

Approfondimento

È questa la nuova stampa animalier di tendenza per l’estate 2021