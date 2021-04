In questo periodo più che mai c’è il bisogno di avere delle entrate extra per poter mantenere intatto il proprio tenore di vita. Per fortuna, però, ingegnandosi non risulta poi così difficile. Vediamo insieme quali sono, dunque, le tre azioni semplicissime che possono aiutare a farci guadagnare più soldi senza fare il minimo sforzo.

Affittare il giardino

In un recente articolo abbiamo spiegato che internet ci permette di offrire in affitto il nostro giardino oppure il nostro terrazzo per almeno una serata. Avendo dalla nostra parte la bella stagione e sperando nell’allentamento delle correnti misure contro il Covid 19 possiamo pensare di avere un’entrata in più anche solo organizzando un aperitivo oppure una festa di compleanno all’aperto.

Affittare una stanza o un appartamento sfitto

In alternativa si può pensare di mettere a disposizione degli spazi inutilizzati del proprio appartamento oppure addirittura la seconda casa.

Naturalmente affidarsi a un sito specializzato può aiutare a gestire il rapporto con gli utenti. Ma è possibile attuare questa situazione anche senza passare tramite intermediari. In questo modo sarà semplicissimo dar vita a uno spazio vuoto e, al contempo, incrementare le proprie entrate.

Arrotondare con ripetizioni o sondaggi

Sul web esistono miriadi di siti che permettono di avere degli extra affidabili. Un esempio è insegnare una materia a dei bambini o a dei ragazzi. Un’altra opzione interessante può essere aiutare gli stranieri a imparare l’italiano. Se si sanno altre lingue ancora meglio.

Inoltre esiste anche la possibilità di poter partecipare a dei sondaggi e poter subito monetizzare semplicemente fornendo i propri pareri su svariate questioni.

Oggi abbiamo visto quali sono le tre azioni semplicissime che possono aiutare a farci guadagnare più soldi senza fare il minimo sforzo. Se si è interessati a scoprire come capitalizzare i propri spazi verdi, basta cliccare qui: “Guadagnare dei soldi extra in maniera sicura e facile è possibile se si sfrutta questa parte della propria casa”.