Dopo tre settimane consecutive al ribasso è arrivato il momento dei rialzisti sul Ftse Mib? Questo potrebbe essere uno scenario probabile. Tuttavia, non va dimenticato che era da oltre un anno che non si registravano tre settimane consecutive al ribasso. L’ultima volta era successo a metà giugno del 2023 e dopo qualche settimana le quotazioni erano ripartite al rialzo. La storia si ripeterà ancora una volta? L’unico modo per rispondere a questa domanda è individuare i livelli chiave oltre i quali le quotazioni potrebbero andare incontro a brusche variazioni di tendenza.

È arrivato il momento dei rialzisti sul Ftse Mib? Le opportunità per guadagnare a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 18 agosto con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,38% a quota 27.839. La settimana ha chiuso al ribasso del 1,91%.

Time frame giornaliero

Dopo un tentativo di ripartenza nella seduta prima di Ferragosto, le quotazioni hanno accelerato al ribasso verso il punto di inversione in area 27.716. Tanto che il Ftse Mib Future ha chiuso per la terza settimana consecutiva al ribasso. Un evento che non si registrava da oltre un anno. Nonostante l’andamento negativo, però, le quotazioni sono riuscite a non farsi travolgere dai ribassisti. Come si vede dal grafico, infatti, il Ftse Mib Future si è fermato proprio sul supporto in area 27.716. Fino a quando questo livello resisterà, allora ci potrebbero essere buone probabilità di ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare secondo lo scenario mostrato in figura.

Time frame settimanale

Sul settimanale le quotazioni hanno confermato l’importante dimostrazione di debolezza di cui parlavamo nelle settimane precedenti. Infatti, il livello chiave in area 29.233 è sempre più lontano indebolendo la tendenza rialzista in corso. La situazione, quindi, è molto delicata con i ribassisti che potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

Il recupero di area 29.233, invece, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

