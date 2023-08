Tra le Blue Chip di Piazza Affari c’è un terzetto di azioni che ha trainato al ribasso le quotazioni dell’indice. Stiamo parlando di NEXI, CNH Industrial e Reply. Le peggiori azioni della settimana dove sono dirette? Per rispondere a questa domanda dobbiamo interrogare i grafici sul time frame settimanale. Solo così potrebbe essere possibile individuare lo scenario più probabile di medio/lungo periodo.

In assoluto le peggiori azioni della settimana sono state quelle NEXI: dove potrebbero essere dirette secondo l’analisi grafica?

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 18 agosto a quota 6,612 €, in ribasso dello 0,42% rispetto alla chiusura della seduta precedente

Bruttissima chiusura settimanale per questo titolo azionario che ha visto la rottura dell’importantissimo supporto in area 6,816 €. Questo livello, infatti, in passato aveva sostenuto le azioni NEXI, per cui la sua rottura potrebbe portare a un’accelerazione ribassista in accordo allo scenario indicato in figura.

Un immediato recupero, invece, potrebbe essere un interessante segnale rialzista.

Le azioni CNH Industrial sono chiamate a una prova di forza, in caso contrario potrebbe essere in arrivo un forte ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 18 agosto in ribasso dell’1,32% rispetto alla seduta precedente a quota 11,97 €.

La tendenza in corso è ribassista, ma i supporti stanno resistendo. In particolare, in area 11,568 € passa un livello che già in passato ha frenato la spinta ribassista. La mancata tenuta di questo supporto potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura settimanale superiore a 12,58 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Per le azioni Reply il ribasso potrebbe essere ancora lungo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 88,10 €, in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che per settimane le quotazioni si sono mosso in prossimità del forte supporto in area 103,80 €, hanno rotto gli indugi e accelerato al ribasso verso il nuovo supporto in area 81,12 €. In caso di mancata tenuta di questo livello il titolo potrebbe accelerare verso area 60 €.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di un immediato recupero di area 103,80 €.

