Devi comprare la lavatrice o la lavastoviglie nuova? Ecco come risparmiare sull’acquisto degli elettrodomestici

Devi comprare un nuovo elettrodomestico, lo vuoi più efficiente ma non vuoi spendere troppo? Ecco qualche consiglio per risparmiare e comprarne uno di ottima qualità!

Ci sono alcuni elettrodomestici che ormai sono indispensabili, chi ha il tempo di lavare tutto a mano ogni giorno? Ma acquistare gli elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie o frigoriferi può essere un investimento significativo. Come pagare meno e comprare modelli efficienti e di qualità a prezzi accessibili? Prima di tutto è importante valutare le funzionalità che ti servono davvero. L’ultimo modello uscito magari è super tecnologico, puoi avviarlo a distanza o calibrare il detersivo. Per qualcuno sono funzioni utili, ma se a te non servono opta per un modello più semplice. Il prezzo può scendere anche di centinaia di euro.

Devi comprare la lavatrice o la lavastoviglie nuova, scegli il mese giusto

Oltre a sfruttare i saldi, il Black Friday o il Cyber Monday, aspetta il mese giusto. Non tutti lo sanno, oltre alle offerte stagionali, ci sono alcuni periodi in cui i prezzi si abbassano significativamente. Ad esempio, tra settembre e ottobre, quando i negozi devono svuotare i magazzini per far posto ai nuovi arrivi. Oppure, compra fuori stagione, lo stesso condizionatore a gennaio sarà più economico che ad agosto.

Un altro modo per risparmiare è confrontare sempre il prezzo di un modello in negozio e online. Alcuni negozi hanno i prezzi leggermente più alti che sul proprio sito internet. Parlarne con l’addetto vendita può far calare il prezzo o inserire garanzie aggiuntive. Così puoi portarti subito a casa l’elettrodomestico ed evitare anche le spese di consegna. Spesso non ci pensiamo, ma la consegna al piano è quasi sempre a pagamento, come il ritiro dell’usato.

Il ricondizionato è davvero un affare anche per i grandi elettrodomestici?

Molti negozi di elettrodomestici ormai mettono in vendita prodotti ricondizionati e più sostenibili. Prolungare il ciclo di vita di prodotti come gli elettrodomestici, non solo telefoni e accessori hi-tech, è la nuova frontiera. Aiuta il pianeta, evita gli sprechi e produce meno rifiuti, ma conviene davvero? E se poi si rompono subito? Prima di farti ingolosire dal prezzo super conveniente devi valutare un paio di cose. Controlla sempre che sia presente una garanzia, del produttore o del negozio. Poi leggi bene la descrizione, deve riportare le condizioni dell’elettrodomestico. Se è presente qualche difetto estetico, se sono inclusi gli accessori e soprattutto se il prodotto è funzionante. A quel punto puoi fare le tue valutazioni e magari portarti a casa un prodotto di ottima qualità. In alcuni casi riesci a risparmiare un bel po’ di soldi e spendere quasi la metà del prezzo originale.

In conclusione, se devi comprare la lavatrice o la lavastoviglie nuova segui questi consigli. Ricordati che oltre al modello più efficiente ci sono tanti modi per risparmiare sulla bolletta. Tutti gli elettrodomestici, anche quelli più efficienti, possono comunque farti spendere tanto se non si hanno alcuni accorgimenti.