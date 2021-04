Quanto sono belle le rose. Avere un cespuglio nel giardino di casa è una vera e propria delizia per gli occhi. Ma, le rose sono anche molto delicate e dobbiamo seguirle con tanta cura e tanti prodotti specifici. Senza contare che una giornata ventosa rischia di comprometterne la salute. È a dir poco geniale il sistema per provare a far rifiorire una rosa recisa mettendola in questo alimento. Ignoravamo completamente il trucco, fino al suggerimento di un amico del settore. “Hai mai provato a mettere la rosa recisa in una patata? Funziona spesso!”, la sua domanda. Che ci ha colti impreparati, ma assolutamente incuriositi. Ed ecco la spiegazione in questo articolo per i nostri Lettori.

Il kit per la sopravvivenza della rosa

È a dir poco geniale il sistema per provare a far rifiorire una rosa recisa mettendola in questo alimento, assieme a:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

un po’ di terriccio;

una bottiglia di plastica vuota;

un vaso;

la nostra rosa recisa.

Ed ecco la procedura per il salvataggio del nostro fiore

Non è difficile l’operazione di salvataggio, che necessita però di attenzione in questi passaggi:

priviamo la rosa delle foglie ed eliminiamo una parte del gambo, arrivando a non meno di 5 cm dal bocciolo;

prendiamo una bella patata grossa e facciamo un buco per inserire la rosa;

in questo modo la rosa trarrà i nutrimenti necessari proprio dalla patata che la ospita;

prendiamo il vaso e riempiamolo di terriccio, garantendo un drenaggio corretto alla base, magari con dei semplici sassolini;

inseriamo la patata nel terreno, assieme alla rosa, ricoprendo di terra il tubero;

priviamo la bottiglia di plastica del fondo e usiamola come cappuccio, coprendo la rosa e garantendole temperatura e umidità perfette. Creeremo così una mini-serra artigianale;

mettiamo il vaso in penombra, annaffiamo quotidianamente e l’esperimento dovrebbe riuscire, garantendo alla rosa di germogliare ancora. Molto dipenderà ovviamente dalla salute della rosa stessa e dalla patata. Magari, nella terra, potremmo aggiungere della torba o del fertilizzante specifico.

Approfondimento

Da maggio a ottobre avremo un trionfo di splendidi colori e profumi idilliaci con queste due piante da far invidia a tutta la città