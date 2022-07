Siamo ormai a metà luglio. Molti si staranno già rilassando in qualche amena località turistica. Molti altri, invece, sono in procinto di chiudere le valigie. Tra le destinazioni più gettonate dell’estate, sicuramente, ci sono le mete balneari. Da sempre sole, spiaggia e mare sono una grande attrattiva. Trasmettono un senso di estremo relax. Non a tutti, però, piace trascorrere le giornate stesi in spiaggia a prendere il sole. Molte persone si rilassano andando a visitare città, borghi o paesini poco noti. Ognuno, infatti, interpreta le ferie in base ai propri gusti personali.

Per questo motivo, soprattutto se si va in vacanza con gli amici o qualche parente, può essere difficile accontentare tutti. Le ferie sono un momento “sacro” che serve per riposarsi e rigenerarsi dopo un intenso anno di lavoro. Sarebbe un vero peccato rovinarle per dei dissapori e una incompatibilità di gusti. In questo articolo andremo a suggerire una meta interessante da visitare e che si trova a due passi da splendide spiagge.

Durante le vacanze al mare visitiamo questo borgo tra i più belli d’Italia dove mangiare bene

Siamo nelle Marche e, precisamente, in provincia di Fermo. Il borgo di cui stiamo per parlare è quello di Servigliano. Inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia, Servigliano presenta alcune caratteristiche anomale rispetto alla maggior parte dei borghi. Anzitutto, adagiato sulla riva destra del fiume Tenna, si trova in una zona pianeggiante e non arroccato in collina né sulle montagne. Inoltre, mentre di solito la conformazione urbanistica dei borghi è costituita da un intricato sistema di vicoli e stradine acciottolate, in questo caso la struttura è estremamente lineare. La struttura di Servigliano venne realizzata nel ‘700 in stile neoclassico, prendendo come riferimento il sistema organizzativo degli antichi Romani composto da cardi e decumani. Un quadrilatero pressoché perfetto (144 metri x 137 metri) racchiude il centro storico. Per accedervi ci sono 3 porte:

Porta Clementina a Nord;

la Porta Pia a Sud;

Porta Santo Spirito a Sud Ovest.

Cosa vedere a Servigliano

Passeggiando tra le strade del borgo, si possono ammirare vari edifici. Tra quelli religiosi, segnaliamo la Collegiata di San Marco, dalla facciata settecentesca e l’adiacente torre campanaria. Per quanto invece riguarda gli edifici civili, non si possono perdere Palazzo Pubblico, dal doppio porticato, e Palazzo Filoni Vecchiotti, con pareti adornate con tessuti e velluti, oltre a stucchi ed affreschi, sempre in stile neoclassico. Per una pausa nel verde, poi, suggeriamo Parco della Pace, poco distante dal centro e incluso nella cinta muraria.

Come già accennato, Servigliano si trova a pochi chilometri dalla riviera di Fermo. In particolare, si segnalano Pedaso e Lido di Fermo, che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu. Quindi, durante le vacanze al mare visitiamo questo borgo. Inoltre, per rifocillarsi a pranzo e cena, la cucina marchigiana non delude. Oltre al pesce fresco, si possono assaggiare specialità tipiche come le olive all’ascolana, gli involtini di maiale alla marchigiana, la zuppa di cicerchia, stoccafisso all’anconetana e la pregiata salsa al tartufo, deliziosa sui crostini.

