L’asciugatrice è sicuramente uno degli strumenti che ha rivoluzionato più profondamente il nostro modo di fare le faccende di casa. Molti hanno scelto di acquistarne una, e spesso le asciugatrici sono anche disponibili per uso comune in condomini e palazzine. Pochi elettrodomestici si rivelano più utili per sbrigare in fretta le faccende di casa, soprattutto in inverno, quando è più difficile far asciugare il bucato all’aperto.

Ma come molti avranno avuto modo di fare esperienza, l’asciugatrice presenta spesso un inconveniente: dopo il trattamento in asciugatrice, il bucato può risultare ruvido, e soprattutto gli asciugamani perdono la loro sofficità e morbidezza. Ed è qui che entra in gioco un trucco geniale e semplicissimo che si sta diffondendo sempre di più: mettere una pallina da tennis nell’asciugatrice. Ecco il motivo sorprendente per cui si mette una pallina da tennis nell’asciugatrice.

Spesso i capi con il calore perdono la loro morbidezza

L’asciugatrice ha un piccolo difetto: il trattamento di asciugatura può risultare poco delicato soprattutto per capi che devono mantenere una certa morbidezza, primi fra tutti asciugamani, lenzuola, coperte e cuscini. Ma non per questo dobbiamo rinunciare a utilizzare l’asciugatrice anche per questi capi. Ed è qui che entra in gioco uno strumento semplicissimo: una pallina da tennis all’interno del vano dell’asciugatrice.

Ecco il motivo sorprendente per cui si mette una pallina da tennis nell’asciugatrice.

La pallina da tennis mantiene i capi soffici e li asciuga meglio

La pallina rimbalzerà all’interno del vano dell’asciugatrice quando è in funzione, e farà in modo che i capi all’interno non si compattino troppo. Aiuterà quindi a mantenere la stoffa morbida e soffice. Inoltre, con una pallina da tennis all’interno del vano dell’asciugatrice, i nostri capi si asciugheranno in maniera più completa, e potremo dire addio all’umidità residua. Questo trucco è particolarmente prezioso quando mettiamo nell’asciugatrice piumini e cuscini, che devono rimanere soffici e gonfi.

Ovviamente, per un bucato perfetto, è indispensabile una buona manutenzione non solo dell’asciugatrice, ma anche della lavatrice. Ecco come eliminare una volta per tutte un inconveniente molto comune: i cattivi odori nella lavatrice.