Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Lo smartworking e la paura di uscire di casa stanno logorando i nervi della maggior parte degli italiani. Questo malessere psicologico, purtroppo, spesso, si ripercuote anche sulla manutenzione della casa. Per evitare di finire in un loop ancora più negativo, oggi parliamo di tre trucchi semplici e istantanei per avere la casa sempre in ordine e pulita.

La regola del due a uno

Questa piccola regola riguarda la vita di tutti i giorni: per ogni oggetto che entra in casa almeno due devono essere buttati oppure, se si vogliono evitare sprechi, donati. Infatti, in molte case, la presenza eccessiva di oggetti decorativi porta a un caos visivo e ad una difficoltà nel pulire le superfici.

Questi fattori fanno subito sembrare la casa in disordine, anche se in realtà è solo sovraccarica. Questo è un consiglio molto utile anche per quanto riguarda i vestiti nell’armadio.

Pulire mentre si cucina

Questo trucco può essere molto utile per evitare di accumulare un inutile mole di lavoro dopo pranzo e dopo cena. Infatti, perché non usare i tempi morti in cui si aspetta la cottura della carne o della pasta per cominciare a rassettare un pò la cucina? In questo modo l’ambiente sembrerà subito più libero e pulito.

Creare una cesta per i documenti

Molti di noi ricevono comunicazioni importanti via posta oppure hanno dei documenti che devono tenere sotto controllo. Per questo tendono ad accumulare tanta carta e, di fatto, a mettere in disordine. Ma tutta questa caoticità può essere risolta creando uno spazio apposito per questa esigenza, ovvero una cesta da svuotare poi con regolarità.

Oggi abbiamo parlato dei tre trucchi semplici e istantanei per avere la casa sempre in ordine e pulita. Se si è interessati a questo tema sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi consigli per tenere il proprio appartamento impeccabile e lindo, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo passando. Se si è interessati a come avere dei pavimenti a prova di Covid 19 basta cliccare qui.