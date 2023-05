Due tra le peggiori azioni bancarie da inizio anno sostengono il Ftse Mib: svolta rialzista in arrivo?

Baca MPS e FinecoBank sono state due tra le peggiori azioni bancarie dell’ultimo anno e da inizio anno, rispettivamente. In particolare, la banca senese ha perso oltre l’80%, mentre FinecoBank sta perdendo il 23% circa. Queste due tra le peggiori azioni bancarie, però, al termine della chiusura del 16 maggio hanno stupito gli investitori con rialzi molto interessanti che potrebbero avere un importante impatto nelle prossime settimane. In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane due tra le peggiori azioni bancarie da inizio anno sostengono il Ftse Mib.

La chiusura più alta da circa un mese a questa parte potrebbe far volare le quotazioni di Bca MPS: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 2,213 €, in rialzo del 4,24% rispetto alla seduta precedente.

Incominciamo col dire che Bca MPS è stato uno dei migliori titoli di giornata. Questo rialzo, però, potrebbe non essere fine a se stesso, ma l’inizio di un interessante percorso rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, è stato rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che porta all’obiettivo più probabile in area 2,5343 €. A seguire, poi, gli altri obiettivi potrebbero essere quelli indicati in figura.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 2,1902 € potrebbe favorire nuovi ribassi.

La svolta rialzista per le azioni FinecoBank potrebbe essere veramente alle porte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 12,785 €, in rialzo del 2,08% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Niente da aggiungere a quanto scritto in chiusura delle sedute precedenti. Queste azioni continuano a scendere senza sosta, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per rientrare al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione ribassista in area 12,315 €. Inoltre, questo livello di prezzo rappresenta il punto di approdo del precedente profondo ribasso sul titolo. Qualora, quindi, si dovesse formare un doppio minimo le chance di rivedere le quotazioni presto in area 15 € potrebbero essere molto elevate.

