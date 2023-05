Dopo i nuovi massimi storici le azioni TERNA hanno ritracciato: ribasso in arrivo?

Saranno le voci che parlano di TERNA come uno dei possibili attori della partita che si sta giocando sulla rete Telecom, saranno i solidi fondamentali del titolo, sarà il rendimento di circa il 4% del suo dividendo, ma il titolo continua a salire senza sosta e senza strappi. D’altra parte con un beta inferiore a 0,5 le quotazioni di TERNA tendono a muoversi meno del mercato e ne fanno uno dei titoli difensivi per eccellenza. Tutto questo ha portato il titolo a toccare livelli mai raggiunti prima. Eppure nel corso dell’ultima seduta dopo i nuovi massimi storici le azioni TERNA hanno ritracciato. Cosa attendersi per le prossime settimane?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Come dicevamo i fondamentali di TERNA sono molto buoni. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Nell’ultimo anno, poi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti. In generale, TERNA ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti.

Per quel che riguarda i punti deboli, uno dei principali è la sua situazione finanziaria. Inoltre, qualunque sia la metrica utilizzata, l’analisi basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato. In particolare, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Tra i punti deboli, poi, c’è la previsione di una debole crescita del fatturato. In realtà, i motivi per cui il fatturato è previsto crescere poco sono gli stessi per cui è molto solido è fa di TERNA un titolo molto adatto ai tempi di burrasca sui mercati finanziari.

Infine, secondo le raccomandazioni degli analisti, il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6,5% circa.

Dopo i nuovi massimi storici le azioni TERNA hanno ritracciato: ribasso in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TERNA (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 8,062 €, in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso della seduta del 16 maggio le quotazioni hanno toccato un nuovo massimo storico, ma la resistenza in area 8,258 € ha frenato la continuazione del rialzo provocando un forte ritracciamento dai massimi. A questo punto i livelli chiave per capire cosa succederà nelle prossime settimane sono 8,006 € e 8,258 €.

La rottura al rialzo di quest’ultimo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. La rottura del supporto, invece, potrebbe spingere le quotazioni in area 7,8 €, prima, e a seguire verso area 7,4 €.

