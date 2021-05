Sole e pioggia, che si stanno alternando da qualche settimana sono una vera e propria manna per piante e fiori di casa. Ma, allo stesso modo, vanificano i nostri sforzi di mantenere lontane le erbacce e le gramigne da casa. Sono molti i prodotti industriali in grado di venire incontro alle nostre esigenze. Ma, contengono quasi sempre prodotti chimici e potenzialmente tossici. Abbiamo più volte visto quanto siano efficaci acqua, sale e aceto per eliminare questo problema a costo zero. In questo articolo, proponiamo ai nostri Lettori due sistemi efficaci per eliminare le erbacce da casa preparando dei diserbanti naturali pronti all’uso immediato.

L’acqua con la quale bolliamo le uova sode

Generalmente quando prepariamo le uova sode, alimento veramente salutare e proteico, tendiamo a buttare via immediatamente l’acqua della bollitura. Non facciamolo più, se abbiamo intenzione di combattere la presenza delle erbacce. Infatti, fra i due sistemi efficaci per eliminare le erbacce da casa preparando dei diserbanti naturali pronti all’uso immediato, c’è anche questo. Non dovremo fare altro che versare l’acqua ancora bollente sulle erbacce che vogliamo eliminare. Poco dopo, saremo in grado di toglierle facilmente. E, per non vederle più comparire, ecco il successivo sistema ideale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Limone e un superalcolico

Un rimedio davvero efficace e insolito per evitare che si riformino le erbacce, dopo averle contrastate col sistema di cui sopra, è quello con limone e gin. Potrà sembrarci strano, eppure, questo drink, se piace agli umani, non si può dire lo stesso delle piante. Possiamo fare tranquillamente una prova, acquistando al supermercato un gin a basso prezzo, e ce ne sono in commercio addirittura attorno ai 3 euro. Nella bottiglia, andiamo a versare due limoni, o, l’equivalente del loro concentrato. La soluzione naturale che andremo a mettere sulle erbacce, le eliminerà velocemente, garantendo buone possibilità, che non si ripropongano più in quel punto del nostro giardino.

Approfondimento

Non è solo dal suo colore che la pianta ci fa capire che sta soffrendo ma anche da tutte queste manifestazioni che dobbiamo imparare a conoscere