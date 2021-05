Gli italiani sono un popolo conosciuto in tutto il mondo per la pasta e gli spaghetti. Ma, la nostra millenaria tradizione culinaria dona molto spazio anche al riso. Anzi, consideriamo che dopo i grandi produttori orientali, la pianura padana è uno degli habitat perfetti per il riso di qualità. E, se d’inverno, lo apprezziamo fatto a risotto, adesso che arriva l’estate, lo porteremo sulle nostre tavole nella sua versione fredda. Unico neo di questo prodotto è il fatto di essere abbastanza calorico. Ma c’è un trucchetto. Infatti, questo prodotto è conosciutissimo nella cosmetica ma in pochi sanno che possiamo utilizzarlo con il riso dimezzandone le calorie. Vediamolo coi nostri Esperti.

Una ricerca condotta in India

Il prodotto in questione è l’olio di cocco, che secondo una recente ricerca indiana, è in grado addirittura di ridurre del 50% le calorie del riso, cotto assieme. È il risultato di una ricerca condotta contemporaneamente In India e Sri Lanka, da parte di un’equipe di ricercatori ed esperti della scienza alimentare. L’ esperimento è stato condotto con successo su vari tipi di riso, che, a seconda della loro natura, hanno confermato questa sensazionale scoperta.

Cosa accade al riso bollendo l’olio di cocco

Questo prodotto è conosciutissimo nella cosmetica ma in pochi sanno che possiamo utilizzarlo con il riso dimezzandone le calorie. La preparazione prevedeva la tradizionale bollitura del riso in bianco, ma con questa variante. Nell’acqua di bollitura, prima di versare il riso, gli scienziati hanno messo l’olio di cocco, in una percentuale del 3% sul peso del prodotto. La cottura proseguiva poi regolarmente, fino al raffreddamento completo del piatto. E, proprio in questo momento, gli scienziati hanno scoperto che, in base al riso che usavano, il rapporto calorico scendeva dal 10%, addirittura al 50.

Qual è il motivo di questa azione dell’olio di cocco

Sorge a questo punto spontanea la domanda, che necessita immediatamente di una risposta. Che azione miracolosa compie l’olio di cocco sul riso? Quella di cambiare la struttura genetica dell’amido, sostanza che porta con sé la maggior parte delle calorie del riso. Lasciandolo raffreddare per qualche ora, gli scienziati si sono accorti che accade una trasformazione chimica con l’idrogeno che alleggerisce l’amido. Rendendo così la cottura più digeribile e più leggera.

