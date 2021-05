Non diamo tanta importanza alle proteine commettendo un grave errore per la nostra forma fisica. Una persona deve introitare tra 0,71 grammi e 1,11 grammi al giorno di proteine per ogni chilo di peso corporeo. Perciò ora prendiamo la calcolatrice e facciamo i conti di quante proteine servono al giorno per stare bene. Continuando a leggere questo articolo scopriremo che nei piatti poveri, pieni di proteine verdi, si nascondono le vere fonti di energia e salute. Perciò ora sfateremo un tabù: le proteine non sono solo rintracciabili nei cibi di origine animale.

La giusta alimentazione

Dunque, chi vuole seguire un giusto stile di vita nell’alimentazione con equilibrio e completezza deve stare attento a quale cibo mangia. Perciò il principio carne sì, vegetali no, oppure viceversa, non è una buona idea. Infatti i prodotti di origine animale sono fonte di proteine ma purtroppo sono anche ricchi di grassi saturi e colesterolo. Discorso ben diverso, invece per le proteine vegetali: sono povere di grassi e ricche di fibre. Inoltre contengono molti minerali, vitamine e composti fitochimici benefici per la salute. Di conseguenza chi mangia cereali, legumi e frutta secca alimenta il proprio corpo con le giuste proteine e con pochi grassi.

Il vademecum

Ora consigliamo 5 cose da fare per ottenere i migliori benefici al proprio corpo. La dieta mediterranea stabilisce le seguenti percentuali caloriche quotidiane: 55-65% di carboidrati, 20-30% di grassi e 10-15% di proteine. Abbinare cereali e legumi è necessario per soddisfare l’intero fabbisogno di aminoacidi dell’organismo.

Mangiando un chilo di ortaggi al giorno, distribuito sui vari pasti, si possono apportare circa 15-30 grammi di proteine. Molto importante è come cuocere vegetali e legumi in modo da non far perdere le proprietà nutritive. E’ buona abitudine la cottura in una pentola di coccio e prediligere una modalità lenta. La sostituzione, in via parziale, delle proteine animali con quelle vegetali abbassa il rischio di malattie cardiovascolari e tumori.

Nei piatti poveri, pieni di proteine verdi, si nascondono le vere fonti di energia e salute

Ora scopriamo come ceci, lenticchie e fagioli bianchi sono importanti per la nostra salute. Ebbene 100 grammi di ceci contengono 8,66 grammi di proteine, per la stessa quantità di lenticchie ingeriamo circa 6 grammi di proteine. Infine fagioli bianchi sono più carichi poiché contengono 22,3 grammi di proteine.