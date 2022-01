Se abbiamo un’allergia alla polvere, vogliamo assolutamente sapere come sbarazzarci di quella che si accumula sempre in casa. Anche se siamo fortunati e la polvere non ci causa una reazione allergica, però, essa è comunque antiestetica e può rendere meno vivibile la nostra abitazione. Purtroppo, però, sembra davvero una maledizione, perché davvero non possiamo liberarcene una volta per tutte.

La quantità di polvere che abbiamo in casa dipende da diversi fattori, tra cui dove viviamo, la stagione dell’anno, quante persone vivono nell’abitazione, se ci sono animali domestici e anche come facciamo le pulizie.

Vediamo, quindi, due consigli facilissimi da seguire subito per non avere la casa invasa dalla polvere.

Ecco che cosa dovremmo fare

Per quanto proviamo a tenere la polvere lontana, essa si accumula sempre. La ragione principale è che arriva da fuori: infatti il 60% della polvere in genere proviene dall’ambiente esterno.

Anche le scarpe e i vestiti che indossiamo fuori portano una quantità molto importante di polvere all’interno della casa. Per ridurre il problema, quindi, assicuriamoci di non girare per casa con quello che indossiamo fuori e dotiamoci di un appendiabiti e di una scarpiera all’ingresso. Compriamo anche diverse pantofole, così diremo agli ospiti di indossarle e di togliere le scarpe quando entrano in casa nostra.

Le finestre e le porte lasciate aperte fanno entrare della polvere, quindi facciamo attenzione anche a quelle. Zanzariere e paraspifferi possono essere utili per diminuire un po’ la polvere che arriva dall’esterno. Assicuriamoci, inoltre, di non tenere aperte porte e finestre più del necessario.

Due consigli facilissimi da seguire subito per non avere la casa invasa dalla polvere

Una seconda fonte importante di polvere è rappresentata dai piccoli scarti alimentari, come le briciole. Infatti, quando mangiamo, se facciamo cadere delle briciole e non le puliamo subito, queste tenderanno ad essere una fonte di polvere, che si accumulerà attorno a loro.

Per diminuire la polvere proveniente dalle briciole, quindi, facciamo solo spuntini sul tavolo e non ad esempio in soggiorno sul divano. Così evitiamo di spargere briciole per tutta la casa, e di conseguenza limitiamo la quantità di polvere nell’abitazione.

Approfondimento

Pochi sanno ed è un peccato perché è fondamentale pulire la polvere sulle foglie delle piante in appartamento per assicurarsi piccoli arbusti belli e lucenti ma soprattutto sani e vigorosi.