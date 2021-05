Pochi sanno ed è un peccato perché è fondamentale pulire la polvere sulle foglie delle piante in appartamento per assicurarsi piccoli arbusti belli e lucenti ma soprattutto sani e vigorosi

Pulire la polvere sulle foglie delle piante che abbiamo in appartamento non è solo un fatto estetico. È un’abitudine che dobbiamo prendere. E ripetere almeno una volta ogni dieci giorni perché utile alla vita della pianta. Infatti in pochi lo sanno ed è un peccato perché è fondamentale pulire la polvere sulle foglie delle piante in appartamento per assicurarsi piccoli arbusti belli e lucenti ma soprattutto sani e vigorosi.

Il motivo

La polvere sulle foglie impedisce una sana e corretta respirazione. I grani di polvere, infatti, vanno a ostruire i pori. I cosiddetti stomi.

Viene limitata, così, la capacità della pianta di assorbire luce. E cioè anidride carbonica. Quindi rimuovere la polvere dalle foglie non è solo un fatto esteriore. Ma una necessità per preservare lo sviluppo sano del vegetale.

Come fare

In premessa vale il criterio base per cui la vita dell’arbusto dipende da una corretta coltivazione e cura. La pulizia è un elemento che va ad aggiungersi al resto.

Per le piante con foglie molto larghe, occorre tenere ogni foglia sul palmo della mano e passare un panno umido. Oppure una spugna ben strizzata.

Per le foglie piccolissime

Se ci troviamo di fronte a foglie molto piccole, può essere utile vaporizzare con acqua a temperatura ambiente. Per le foglie ultra-delicate, possiamo utilizzare un pennello.

Ci concentreremo molto sugli angoli che si formano tra lo stelo e la foglia. Questa operazione è importante. E ne può valere la vita del nostro angolo verde in casa.

Una volta compresa la necessità e il motivo per cui è utile pulire la polvere sul fogliame, saremo motivati a farlo spesso. Il risultato sarà eccellente. Avremo arbusti non solo lucenti ma più sani e forti.