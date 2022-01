Stiamo già pensando a cosa preparare per un pranzo o una cena importante. Magari abbiamo invitato degli amici o vengono a trovarci i parenti dopo molto tempo. Vogliamo servire qualcosa di originale che faccia furore e che soddisfi anche i palati più esigenti.

La scelta ricade su piatti a volte troppo elaborati che ci costano molto e sono carichi di ingredienti. Questa combinazione è spesso fatale perché ci ritroviamo a fare mille cotture. Se non calcolati bene i tempi rischiamo di fare un vero e proprio disastro.

Non pasta al forno o risotto ma questo primo piatto gustosissimo per fare un figurone pronto in 20 minuti

Magari la pasta al forno o la lasagna non è abbastanza succosa e non ha la crosticina. Anche se abbiamo già svelato qualche trucco per sfornare una succulenta lasagna. Il risotto, altra nostra scelta rischia di portarci via troppo tempo e causarci tanta fatica. Allora perché non proviamo a servire questo primo piatto altrettanto gustoso ma davvero facile e veloce? Un bel piatto di tagliatelle alla crema di piselli, taleggio e guanciale.

Ingredienti per 4 persone

400 gr di tagliatelle fresche;

200 gr di piselli;

150 gr di taleggio;

80 ml di latte;

20 gr di burro;

120 gr di guanciale;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Tagliamo il guanciale a striscioline e facciamolo rosolare in una padella. Non aggiungiamo altro grasso perché useremo quello del guanciale. Giriamolo con un mestolo, aspettiamo che diventi croccante e mettiamolo da parte;

Per il piatto possiamo usare piselli freschi, precotti o surgelati anche se è meglio utilizzare i congelati. In questo modo la nostra crema sarà di un bel verde vivo. Facciamolo sbollentare in acqua bollente e scoliamoli leggermente al dente;

Tagliamo il taleggio a dadini, teniamone da parte un po’ e il resto mettiamolo in un mixer. Versiamoci il latte dopo averlo fatto riscaldare e i piselli. Frulliamo finché non si sarà formata una crema liscia e morbida, aggiustiamo di sale e pepe;

Cuociamo le tagliatelle e scoliamole al dente. Facciamole saltare un secondo nella padella con il guanciale e aggiungiamo il burro. Versiamo poi la crema di taleggio e piselli e mantechiamo con il taleggio messo da parte.

Quindi, non pasta al forno o risotto ma questo primo piatto gustosissimo per fare un figurone pronto in 20 minuti. Spesso e volentieri pensiamo che piatti molto complicati siano la risposta per stupire i nostri ospiti. Invece anche con pochi e semplici ingredienti si può servire un piatto spettacolare. In fondo anche portare in tavola un piatto con il polpo da vero chef stellato non è complicato come sembra.

