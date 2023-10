L’onda negativa della trimestrale di Lvmh continua ad abbattersi sui titoli del settore moda. Anche su due azioni del settore lusso in forte ipervenduto che continuano a scendere. Le quotazioni di Salvatore Ferragamo e Tod’s, infatti, continuano a perdere quota e forza relativa rispetto al Ftse Mib ormai da mesi. La domanda degli investitori, quindi, è quando queste due azioni del settore lusso in forte ipervenduto riusciranno a invertire la rotta e a ripartire al rialzo?

Da inizio 2022 le quotazioni di Salvatore Ferragamo non riescono ad arrestare la corsa al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 13 ottobre in ribasso dell’1,42% rispetto alla seduta precedente a quota 11,83 €.

La discesa iniziata a gennaio 2022 (prima, quindi, della guerra tra Russia e Ucraina) e che ha portato a una discesa di circa il 50%, potrebbe andare incontro a una nuova accelerazione. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto il fortissimo supporto in area 13,91 € che più volte in passato avevano frenato gli orsi. A questo punto, quindi, il ribasso potrebbe continuare almeno fino in area 9,34 €. Sotto questo livello, poi, il ribasso potrebbe anche andare incontro a un aggiornamento dei minimi storici.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 13,91 €.

Confermato il segnale ribassista: dove potrebbero spingersi le quotazioni secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a quota 31,46 €, in ribasso dell’1,19% rispetto alla seduta precedente.

Per la seconda settimana consecutiva le quotazioni hanno chiuso sotto l’importante supporto in area 33,46 €. A questo punto la discesa potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 33,46 €.

