Oggi capiamo quali sono i 6 infallibili modi per rimuovere le viti senza un cacciavite.

I problemi del fai-da-te

Quante volte ci è capitato di essere fuori casa e non avere un cacciavite a disposizione? Magari dovevamo riparare qualche cassetto del camper, oppure svitare qualche vite della bicicletta, e non sapevamo come fare.

Sapere come arrangiarsi è fondamentale quando ci si trova in momenti critici. Ecco quindi che capire come svitare o avvitare le viti in mancanza di un cacciavite può essere fondamentale.

I 6 infallibili modi per rimuovere le viti senza un cacciavite

A parte i metodi un po’ “primitivi” ma ogni tanto efficaci, cioè quelli di utilizzare mani e unghie, ce ne sono di davvero impensabili. Tra i più semplici c’è quello che consiglia di utilizzare una moneta o una carta di credito. Questi valgono sia per le viti a croce che per quelle a taglio singolo.

Anche la punta di un coltello da burro può essere molto utile, oppure… un vecchio CD o DVD. Sì, potrebbe capitare che il taglio della vite sia abbastanza largo da permettere il passaggio del bordo del CD.

Tra i metodi più furbi ed intelligenti ne abbiamo due che davvero sono impensabili.

Il primo prevede l’utilizzo dell’anello delle lattine o delle scatolette, quello che ci serve per tirare e aprire la lamella di copertura. Essendo abbastanza sottile può aiutarci benissimo a svitare una vite a taglio o a croce.

Il metodo in assoluto più incredibile, da vero mago del fai-da-te, è quello che utilizza uno spazzolino da denti. Sì, non è uno scherzo.

Questo metodo è fantastico per diversi tipi di vite, da quelle a croce o taglio, alle viti torx; si può provare anche con quelle più piccole.

Basta prendere uno spazzolino da denti in plastica e con un accendino o un fiammifero dar fuoco all’estremità inferiore (quella senza setole, ovviamente). Quando la plastica inizia a fondere, schiacciamo lo spazzolino sulla vite, facendo pressione. La plastica fusa prenderà esattamente le forme della vite ed una volta fredda diventerà un perfetto cacciavite.

Bisogna stare attenti, però, con il fuoco, per evitare di bruciare qualcosa.