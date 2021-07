In via generale l’IMU si paga per tutti i beni immobili, compresi i fondi rustici, salvo che ricorra una delle ipotesi di esenzione. Quindi, dovremmo sapere che in questi casi possiamo non pagare l’IMU sui terreni agricoli.

Ebbene, la legge consente ai proprietari dei fondi rustici di ometterne il pagamento in presenza di determinati presupposti. Ma vediamo quali sono.

Anzitutto, per questi tipi di beni, il calcolo dell’imposta avviene nel modo seguente. Il reddito dominicale rivalutato del 25% viene moltiplicato per 135.

Dovremmo sapere che in questi casi possiamo non pagare l’IMU sui terreni agricoli

Con riguardo ai terreni agricoli sono intervenute modifiche legislative nel corso degli anni. Tuttavia, vi sono una serie di ipotesi di esenzione giustificate dal regime favorevole vigente per i terreni agricoli.

Di talché, l’esenzione ricorre per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti. Lo stesso vale se condotti da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole. Poi vale per i terreni ubicati in Comuni delle isole minori, individuati direttamente dalla legge.

Altra ipotesi di esenzione ricorre per i terreni soggetti a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale. Essi devono essere di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Infine, opera per quelli siti in aree montane o di collina. In questo caso, soccorre la disciplina di un’apposita Circolare ministeriale.

Altra ipotesi di esenzione

Infine, a queste ipotesi, si aggiunge quella dei terreni incolti, potenzialmente designabili a tale uso. Questi devono essere considerati agricoli in ogni caso. Sicché, anche in questo caso ricorrerà l’esenzione in presenza delle condizioni innanzi descritte.

A queste conclusioni è giunta la Cassazione, con sentenza n. 7369/2012, con riferimento all’ICI. In base alla giurisprudenza della Corte, lo stesso principio di esenzione sarebbe applicabile anche per l’IMU. In definitiva, se ricorre une delle condizioni descritte, c’è sempre l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli.

Approfondimento

Attenzione perchè i nostri prelievi bancomat potrebbero essere tracciati dal Fisco in questi casi