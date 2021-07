Un’operazione straordinaria mette le ali alle azioni Vantea Smart. È di qualche giorno fa, infatti, la notizia che la società ha definito l’acquisizione del 100% di ESC 2, società attiva nel campo della Digital Security, sia in ambito “enterprise”, che nel settore pubblico. L’aspetto interessante, però, che ha messo il turbo alle quotazioni è quello legato alla valutazione che è stata data alle azioni Vantea Smart utilizzate come corrispettivo nell’operazione. Ciascuna azione di Vantea SMART è stata data in cambio a un valore fissato di 10 euro per azione. Un livello molto superiore a quello scambiato in quel momento.

C’è, però, un aspetto che dobbiamo evidenziare. Il nostro Swing Indicator aveva dato un segnale di acquisto ben prima dell’annuncio dell’operazione straordinaria. Alla chiusura settimanale del 23 aprile, quando le azioni quotavano in area 3,97 euro, l’indicatore ha dato un segnale rialzista che non è stato mai negato fino a oggi.

La tendenza in corso, quindi, è rialzista con massima estensione al rialzo in area 13,43 euro. Prima, però, di raggiungere questi livelli e/o l’obiettivo intermedio in area 10,82 euro, c’è da superare l’ostacolo in area 8,2 euro (I obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a 6,6 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Non ci sono, almeno per il momento, analisti che coprono il titolo.

Un’operazione straordinaria mette le ali alle azioni Vantea Smart: fin dove potrà salire il titolo secondo l’analisi grafica?

Vantea Smart (MIL:VNT) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 7,62 euro in rialzo dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimenti

