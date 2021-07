Oggi si festeggia in America il giorno dell’Indipendenza. Wall Street è chiusa per festività ma da domani è il caso di puntare ancora su Amazon?

Al momento continuiamo a non ravvisare pericoli per le quotazioni dei mercati anzi solo opportunità.

Quali sono i livelli che manterranno al rialzo di medio lungo termine la tendenza dei listini americani?

Dow Jones

Chiusura settimanale superiore a 34.185.

Nasdaq C.

Chiusura settimanale superiore a 13.960.

S&P 500

Chiusura settimanale superiore a 4.274.

Quali sono invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di martedì?

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.613.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.555.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.326.

Come scritto più volte di recente, ci sono ancora dei titoli quotati a Wall Street che presentano interessanti caratteristiche sia grafiche che di bilancio e lasciano pensare che il rialzo non sia ancora finito ma possa continuare almeno per tutto il mese di luglio. Fra di essi continuiamo a monitorare con grande attenzione il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN), società che opera nel settore della vendita al dettaglio di prodotti di consumo.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (53 giudizi) stimano un fair value a 4.238 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo di fair value a 4.310 dollari circa. Le valutazioni sono quasi coincidenti.

Strategia di investimento

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 3.510,98 in rialzo dello 2,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.881 ed il massimo a 3.554.

Fino a quando reggerà al rialzo il livello di 3.335, il titolo punta a raggiungere l’area di prezzo di 4.238/4.310 circa entro 3/6 mesi. Per chi non lo possiede questo è un titolo da comprare subito con stop loss a 3.334.

Come al solito si procederà per step.