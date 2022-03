“Comunque vada sarà un successo”, cantava qualche anno fa il rapper romano Piotta. Frase che potrebbe andar bene per questo lunghissimo periodo di successi dell’Ariete. Dopo un inizio 2022 un po’ tribolato, si stanno veramente aprendo le porte del successo per i nati in questo periodo dell’anno. Ma dato per scontato che anche la prossima settimana e tutto l’inizio di aprile sarà esplosivo per questo segno, andiamo a vedere quali saranno altri 2 segni tra le braccia della dea bendata. Mentre, il povero Leone, dovrà leccarsi le ferite, stando attento al budget economico di casa.

Una notizia eccellente in arrivo per i Gemelli

Mercurio non è solo protagonista dell’astrologia, ma è anche notoriamente il messaggero degli Dei. Ed è proprio la divinità alata incaricata di portare una notizia importantissima ai Gemelli. Probabilmente i nostri Lettori ricorderanno che già in tempi non sospetti avevamo pronosticato un cambio lavorativo all’orizzonte. Se la notizia non è ancora arrivata, non c’è da disperare perché il passaggio tra marzo e aprile potrebbe veramente segnare una data fatidica e da ricordare. Attenzione che le buone notizie arriverebbero anche in campo sentimentale. Le coppie affiatate e navigate vedranno il loro rapporto riempirsi di energia e passione. Mentre per i single è previsto un periodo ricco di soddisfazioni.

Inizio aprile stratosferico per questi 2 segni con Giove e Mercurio potenti alleati mentre il Leone rischia grosse perdite di denaro

Sono i Pesci il secondo segno che vedrà le stelle portare una bella notizia in campo professionale. Ma non frutto del caso e della sorte, bensì del lavoro, dell’impegno e dello sforzo profuso negli scorsi mesi. I dipendenti vedranno finalmente i superiori accorgersi del talento, col giusto riconoscimento morale ed economico. Per i liberi professionisti, ecco arrivare un’opportunità strepitosa. Almeno, secondo le stelle. Molto bene anche l’amore per sposi e fidanzati. Il cielo promette soddisfazioni e voglia di investire nel proprio nido d’amore.

Per il Leone è il tempo di difendersi

Inizio aprile stratosferico per questi 2 segni, ma il Leone dovrà mettersi sulla difensiva. Dopo un 2021 ricchissimo di successi, il 2022 sarà transitorio e meno positivo, almeno fino all’estate. E, in particolare, la primavera potrebbe portare delle difficoltà e delle perdite economiche. Anche di rilievo, dato che Saturno sembra osteggiare il Leone e la sua voglia di primeggiare. È questo il classico momento in cui non investire significa guadagnare e risparmiare equivale a vincere.

