A ridosso del 22 giugno è iniziato un ribasso che fino a ieri sembrava avesse le potenzialità per continuare. La seduta di ieri sembra aver cambiato le carte in tavola, anche se come al solito, anche stavolta, una rondine non fa primavera. Come regolarsi? Semplice, si deve ragionare solo e sempre con i livelli di prezzo e i pattern garfici. Tutto il resta infatti, rimane sempre e sola mera elucubrazione. Wall Street torna al rialzo: inversione rialzista o rimbalzo del gatto morto?

I pattern in corso

Negli ultimi giorni, durante la discesa, abbiamo più volte posto l’accento sulle medie a 200/400/600 sui time frame inferiori. Nonostante una certa forza ribassista, queste non solo rimanevamo impostate al rialzo, ma sembravano aumentare la loro forza relativa. In base ai nostri metodi, questa era un segnale di divergenza rialzista.

Ieri, la seduta si è svolta tutta in positivo, e i massimi intraday hanno toccato in modo quasi millimetrico le trend lines dinamiche che scendono dai massimi recenti.

Si torna indietro oppure si vola?

In entrambi i casi, al rialzo o al ribasso, la strada che verrà presa è di circa il 10% (questo secondo i nostri metodi, e potrebbero anche sbagliare!). Questo movimento potrebbe durare fino al setup del 4 agosto.

Ricordiamo che in base all’alternanza delle nostre date di setup, attendiamo in questa circostanza un massimo.

La giornata di contrattazione di martedì 27 giugno si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.926,74

Nasdaq C.

13.555,67

S&P500

4.378,41.

Come regoalrsi ora?

L’attenzione dovrà essere posta sui minimi di ieri: una loro tenuta potrebbe far continuare il rialzo, diversamente partirebbe un sell off. In un giorno tutto sembra cambiato, e questo accade spesso, molto spesso, quando i trend principali sono ben definiti. E questo è al rialzo.

Vedremo cosa accadrà oggi, e poi il 30 giugno prossima scadenza dis etu mensile.

