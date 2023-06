I gioielli più belli delle star per brillare in estate: ecco quanto costano e quelli che tutte possono permettersi

Se i gioielli hanno sempre un ruolo importante nella definizione del look, è in estate che diventano veri protagonisti. Fanno risaltare braccia e décolleté e illuminano l’abbronzatura, rendendo fascinoso anche il look più minimalista. Collane e bracciali, anelli e cavigliere diventano accessori indispensabili per brillare sotto il solleone o nelle sere d’estate. Come sceglierli? Copiando le star.

A ogni donna il suo gioiello, e questo vale anche per le star. I diversi stili nella scelta del look impongono accessori adeguati. Ci sono dei classici della gioielleria ma anche prodotti di nicchia o dalle linee modernissime di designer emergenti che sanno conquistare e affascinare. Ecco i gioielli più belli delle star.

Le collane di Orietta Berti

Chi non ha mai notato le bellissime collane di Orietta Berti? La cantante ha uno stile personalissimo e non esita a mettersi in gioco osando look da vera popstar. Indossa gioielli di grande impatto durante le varie apparizioni televisive come protagonista o ospite dei programmi. Le collane, in particolare, sono girocolli affascinanti e vistosi realizzati a mano con materiali di pregio.

Perle di fiume, madreperla e cristalli trasparenti si incontrano in combinazioni di grande impatto visivo nelle tonalità calde del rosso e dell’arancio o nelle tonalità fredde dell’ametista e del turchese. La designer che li crea si chiama Damiana Fiorentini. Il brand è nato nel 2017 e piace non solo alla cantante ma anche a Marta Flavi, Rossella Erra, Vladimir Luxuria e Miriana Trevisan. Costo? Mediamente sui 200 euro.

I gioielli più belli delle star

Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, Meghan Markle ha sfoggiato gioielli preziosissimi e raffinati. Diamanti e perle, ma anche bijoux meno convenzionali. Naturalmente i gioielli regalati da Harry, tra cui un anello eternity in diamanti del costo di circa 4.900 euro e l’anello di fidanzamento, un gioiello del valore di circa 137.000 euro. È stato lo stesso principe Harry a disegnarlo per poi commissionarlo ai gioiellieri reali Cleave and Company. Si tratta di tre diamanti, uno grande centrale originario del Botswana e due più piccoli laterali, montati su un sottile pavé di diamanti.

Ma Meghan non disdegna indossare gioielli meno convenzionali anche se ugualmente molto belli. Come gli orecchini Gourmette del brand francese Gas Bijoux. Sono in ottone placcato oro, due cerchi di diversa dimensione in sottile filigrana. Costano 144 euro. La duchessa ama anche le creazioni in oro e diamanti di una designer belga, Vanessa Tugendhaft. Appartengono a questo brand dei piccoli orecchini in oro rosa e diamanti che la duchessa indossa spesso. Il loro nome è Clover e costano 750 euro. Sono gioielli dal design minimal che possono essere indossati anche tutti i giorni. Piacciono anche a Madonna e a Kate Hudson.