Selezionare e copiare un testo o un messaggio sul telefono è qualcosa che abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Ma come facciamo a copiare e incollare un testo? E soprattutto: dove finiscono i testi quando vengono copiati negli appunti?

Oggi, gli Esperti di tecnologia di ProiezionidiBorsa risponderanno a queste domande. In particolare, ci si concentrerà su dispositivi Android. Seguiamo l’articolo riga per riga per capire dove vanno i testi copiati negli appunti sul telefono e come incollarli.

Il classico copia e incolla

Copiare e incollare un testo non è di per sé un procedimento difficile. Per farlo bisogna seguire questi passaggi. Premiamo col dito sul testo che vogliamo selezionare. Teniamo premuto per qualche secondo. A questo punto potremo selezionare il testo che vogliamo incollare muovendo a destra o a sinistra i simbolini che delimitano l’area evidenziata.

Una volta selezionato cosa copiare, premiamo la scritta “Copia” che compare sopra al testo. Per incollare le parole copiate clicchiamo sullo spazio vuoto in cui vogliamo scrivere. A questo punto abbiamo due opzioni. Tenendo premuto sullo schermo comparirà la scritta “Incolla”. Clicchiamo qui per incollare il testo. Alcuni sistemi ci permettono anche di fare in quest’altro modo. Appena clicchiamo sull’area in cui incollare il testo, questo ci comparirà al di sopra della tastiera. Tocchiamolo per incollarlo.

Dove vanno i testi copiati negli appunti sul telefono e come incollarli

Fino a qui sembra tutto facile. Ma come fare quando non troviamo più il testo da incollare? Se abbiamo la classica tastiera Swiftkey il procedimento è abbastanza facile. Clicchiamo sull’area in cui vogliamo scrivere e ci si aprirà anche la tastiera. Nell’angolo in alto a sinistra della tastiera noteremo anche un simbolino (un “+” o in alcuni casi due frecce). Clicchiamoci sopra. A questo punto clicchiamo sul simbolo a forma di foglio per appunti.

Tocchiamo questo simbolo per vedere tutti gli appunti salvati e pronti per essere incollati. Per farlo basta cliccarci sopra. Se il nostro dispositivo ha una tastiera Gboard non preoccupiamoci, il procedimento è praticamente identico!

