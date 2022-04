Negli ultimi mesi l’andamento di De Longhi è stato da manuale. Lo sviluppo delle quotazioni, infatti, è stato in perfetto accordo a quanto previsto dallo scenario più probabile. In particolare, nell’ultimo report facevamo notare che la mancata rottura della resistenza in area 31,5 euro avrebbe potuto fare precipitare le quotazioni fino in area 25 euro.

Dopo una chiusura settimanale sotto questo livello, abbiamo immediatamente assistito al recupero del supporto violato scongiurando ulteriori discese fino in area 15 euro.

Da quel momento è iniziato un movimento laterale con baricentro in area 25 euro tuttora in corso. Bisogna, quindi, fare attenzione al titolo De Longhi in quanto potrebbe ripartire al rialzo da un momento all’altro.

Come essere sicuri che i rialzisti abbiano preso il sopravvento? Una chiusura settimanale superiore a 26,23 euro potrebbe fugare ogni dubbio aprendo le porte al raggiungimento di area 28,42 euro (I obiettivo di prezzo). I successivi obiettivi al rialzo, poi, potrebbero andare a localizzarsi in area 34,14 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 39,86 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

I ribassisti, invece, potrebbero dare nuova forza alla proiezione ribassista (linea continua) nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 24,10 euro. In questo caso, gli obiettivi potrebbero essere quelli indicati in figura dalla linea continua rossa.

Prima di concludere, ricordiamo che in un report precedente abbiamo mostrato che in 10 anni la probabilità di un rendimento positivo è del 100% con un rendimento medio annuo superiore al 70%. Per chi ama l’investimento Buy&Hold, quindi, De Longhi è uno dei migliori titoli di Piazza Affari.

Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 35%.

Attenzione al titolo De Longhi, potrebbe essere arrivato il momento della ripartenza al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta dell’8 aprile a quota 24,74 euro, in rialzo dell’1,14% euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale