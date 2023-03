Banco BPM e Finecobank si muovono in direzione opposta nel settore bancario - proiezionidiborsa.it

Quando si pensa a questi due titoli è come se si pensasse a due mondi agli antipodi. BPER Banca e Finecobank due facce della stessa medaglia. In un settore bancario che in questo inizio anno tanto ha corso, infatti, troviamo BPER Banca nel gruppo di testa con un rialzo di oltre il 40% da inizio anno (seconda solo a Unicredit). Finecobank, invece, in fondo alla classifica con un rialzo di solo il 7%. A questo punto quale potrebbe essere dei due titoli azionari?

BPER Banca e Finecobank due facce della stessa medaglia: le indicazioni dell’analisi grafica

Prima di studiare in dettaglio i due titoli un breve resoconto dell’andamento del settore bancario da inizio anno. Con un rialzo di circa il 30% questo settore da inizio anno è tra i migliori di Piazza Affari. Rispetto alla performance media del Ftse Mib stiamo parlando di un risultato che è quasi un fattore due meglio.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 6 marzo in area 2,754 €, in rialzo dell’1,96% rispetto alla seduta precedente.

Tutti gli indicatori su BPER Banca sono impostati al rialzo. Inoltre, il titolo si trova in prossimità dei massimi che negli ultimi cinque anni hanno sempre respinto il rialzo delle quotazioni. Ecco, quindi, che vedere cosa accadrà in prossimità di area 2,8 € potrebbe essere un’ottima opportunità per capire cosa potrebbe accadere al titolo nel medio/lungo termine.

Lo scenario rialzista è quello mostrato in figura e, qualora dovesse completare il suo percorso, portare il titolo in area 3,6 €, livelli che il titolo non vede dal 2016.

Indizi ribassisti potrebbero arrivare da chiusure giornaliere inferiori a 2,7 €.

Quale potrebbe essere il futuro di Finecobank secondo l’analisi grafica?

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 6 marzo a quota 16,165 €, in ribasso del 1,49% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come si vede dal grafico, gli ultimi mesi sono stati per Finecobank molto complicati. Il titolo, infatti, si è mosso in un’ampia fase laterale delimitata dal massimo (17,29 €) e dal minimo (15,43 €) annuale. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Si conferma, quindi, Banco BPM e Finecobank due facce della stessa medaglia.