Altro che mazzo di mimose e Festa della Donna per le nate sotto il Cancro e 2 segni in disgrazia

L’oroscopo del fine settimana non promette nulla di buono per le nate sotto Cancro e Scorpione. Non solo. C’è un altro segno che farà bene a starsene chiuso in casa, perché le stelle non promettono nulla di buono. Ed ecco, allora, tutte le previsioni, segno per segno, del prossimo weekend. Scopri se sei tu quella che soffrirà.

Oggi è la Festa della Donna, ma non tutte festeggeranno allo stesso modo. Ci sono segni, infatti, che avranno un fine settimana da incubo. Non vedranno l’ora che arrivi velocemente il prossimo lunedì.

I nati sotto il segno dell’Ariete farebbero bene ad essere più prudenti. Ci fidiamo troppo degli altri, ma non tutti sono sinceri come sembra. E dovremmo, nel weekend, capire meglio chi ci sia veramente amico e chi no.

Che relax mentale per il Toro che andrà incontro a un fine settimana dove lascerà fare tutto agli altri. Anche in amore, ci fideremo delle scelte del nostro partner, così da non pensarci, ma non sempre è un bene.

Che bel fine settimana aspetta i nati sotto il segno dei Gemelli

Chi, invece, è atteso da buone notizie sono i Gemelli, in particolare per quel che riguarda l’amore. Sembra che gli astri abbiano deciso di premiare la nostra costanza e attesa. Ne è valsa la pena non accontentarsi.

Altro che mazzo di mimose e Festa della Donna per quanto riguarda le nate sotto il segno del Cancro. Infatti, già da oggi molte non riceveranno i fiori. È un segnale di disattenzione che ci manderà in bestia, con inevitabile brutto litigio.

Il Leone farà bene, invece, a guardare, con sospetto, a certi indizi che, alla lunga, fanno una prova. Oltretutto, non ci aiutano certe cose non dette che, a volte, pesano più delle parole.

A cosa serva tutta questa nostalgia, cara Vergine? Inutile piangere sugli amori perduti e sul fatto di essere stati lasciati. I continui post su Facebook contro l’ex non fanno altro che farci passare per persone inacidite.

I nati sotto la Bilancia dovrebbero, nel fine settimana, confidarsi con una persona fidata. Tenersi tutto dentro non serve a nulla. Ci vuole il punto di vista di chi ci conosce bene e ci consiglia, senza secondi fini.

Altro che mazzo di mimose e Festa della Donna, c’è chi tirerebbe all’altro dei cactus

Per lo Scorpione le uniche buone notizie arrivano nel campo del lavoro. Qualcuno ci cerca con insistenza e, anche se siamo titubanti, tentar non nuoce. Il che ci distrae dal divertimento e, soprattutto, dalle solite conquiste amorose.

Caro Sagittario, per te è fondamentale il riposo. Fare due giorni di assoluto dolce far nulla, magari insieme al proprio partner. Del resto, è un periodo duro e di tirare il fiato ne abbiamo bisogno.

L’amore è da cinque stelle per il Capricorno, che è atteso da un fine settimana romantico. Dovremmo prenotare un volo a prezzi stracciati e lasciarci andare. Stare lontano da casa, aiuta a sbloccare i sentimenti della persona con la quale ci stiamo vedendo.

Per l’Acquario sono giorni di grosse incomprensioni. La gelosia è davvero tanta, al punto che vorremmo tirare un cactus addosso al partner. O impariamo a fidarci delle sue scuse o sarà inevitabile rottura.

Per i Pesci è in arrivo un fine settimana dove molleremo il divano e riprenderemo a fare attività fisica. Del resto, la prova costume non è poi così lontana nel tempo.