Passano i mesi, ma la fase di incertezza che sta attraversando il titolo Ambienthesis sembra non avere fine. A questo punto la domanda che bisogna porsi è dove sboccherà la lunga fase laterale in corso sul titolo Ambienthesis?

Ovviamente a questa domanda non c’è una risposta precisa. L’unica cosa che si può fare è individuare i livelli di prezzo più probabili oltre i quali le quotazioni potrebbero acquisire direzionalità.

Come si vede dal grafico da ormai sei settimane le quotazioni di Ambienthesis sono ingabbiate all’interno del trading range 0,849 euro – 0,953 euro. Solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi livelli, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso di una rottura al ribasso le quotazioni andrebbero a dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 0,682 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’ulteriore obiettivo ribassista potrebbe andare a collocarsi in area 0,244 euro.

Al rialzo, invece, potrebbero andare a crearsi le condizioni per il raggiungimento di livelli, area 1,5 euro, che il titolo non vede dal 2008.

La valutazione del titolo Ambienthesis

Se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le quotazioni Ambienthesis sono sottovalutate di oltre il 60%. Il titolo, poi, gode anche di una buona valutazione sulla base dei multipli di mercato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili a 9,83 per l’esercizio in corso e 8,76 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche la valutazione sulla base dell’EV/Sales ratio è molto buona in quanto relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Negli ultimi 12 mesi, poi, le aspettative di utili futuri sono state riviste più volte al rialzo. Queste revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano di Ambienthesis.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, la raccomandazione degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Il titolo Ambienthesis (MIL:ATH) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 0,885 euro in ribasso del 2,96% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

