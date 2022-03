Le azioni Ambienthesis sono in bilico tra rialzo e ribasso. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Nel corso degli ultimi tre anni il titolo Ambienthesis ha offerto un’eccezionale performance ai suoi azionisti. Basti pensare che il titolo ha guadagnato il 183,7% a fronte di una media del settore di riferimento che ha perso il 26,2%.

Gli ultime tre mesi, però, sono stati abbastanza di sofferenza per il titolo. D’altra parte a metà dicembre facevamo notare come il prossimo ritracciamento su Ambienthesis sarebbe potuto essere un’eccezionale occasione di acquisto. L’atteso ribasso c’è stato, andiamo adesso a vedere se sono stati raggiunti livelli tali da far ripartire subito al rialzo il titolo.

Come si vede dal grafico seguente, la proiezione in corso ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,035 euro e su questo livello sta tergiversando. Quindi, le azioni Ambienthesis sono in bilico tra rialzo e ribasso. Nonostante i profondi ribassi infrasettimanali, infatti, il titolo sta resistendo bene aggrappandosi a questo livello per non soccombere. Una chiusura settimanale inferiore a 1,035, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 0,82 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e successivamente di area 0,605 euro (III obiettivo di prezzo). Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo, la massima estensione rialzista si trova in area 1,5 euro. Una conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,11 euro.

Una nota importante riguarda la volatilità del titolo. Negli ultimi 3 mesi, infatti, le quotazioni di Ambienthesis sono state più volatili del 90% dei titoli italiani, muovendosi del +/-11% a settimana. Inoltre, nell’ultimo anno la volatilità settimanale (11%) è stata stabile, ma ancora superiore al 75% dei titoli italiani.

La valutazione del titolo Ambienthesis

Il titolo presenta un livello di valutazione abbastanza contraddittorio. Facciamo alcuni esempi. Se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le quotazioni Ambienthesis sono sottovalutate di oltre il 50%. Il rapporto prezzo/utili (PE) rivela una sopravvalutazione rispetto al settore di riferimento, mentre per il Price to Book ratio il titolo risulta essere sottovalutato. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sul futuro dell’attività di Ambienthesis.

La raccomandazione degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Il titolo Ambienthesis (MIL:ATH) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 1,030 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale