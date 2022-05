Negli ultimi anni si è avuto sempre più a che fare con file Pdf. Sono visualizzabili praticamente su qualsiasi piattaforma e oggi rappresentano una sorta di certezza in una dimensione in cui si cerca di digitalizzare tutto.

Non tutti coloro i quali usano il computer hanno grande dimestichezza con la gestione delle diverse estensioni dei file. Per certi versi il ruolo dei Pdf nella società moderna può essere assimilato a quello di WhatsApp. La popolare app di messaggistica è diventata uno strumento utilizzato anche da chi non è esattamente un nativo digitale e non è appassionato.

Nel caso di un Pdf per qualcuno può dunque diventare difficile trovarsi di fronte ad un file in formato Pdf e doverlo modificare.

Uno dei metodi per poterlo fare, soprattutto se si ha a disposizione un programma di videoscrittura, è quello di utilizzare uno di essi.

Con questo trucchetto bastano pochi secondi per trasformare e modificare un file documento Pdf in Word

Non a caso una esigenza ricorrente da parte dell’utenza è quella di ricercare procedure attraverso cui documentare un file Pdf in Word. Un’espressione attraverso cui si racchiude la volontà di poter modificare per qualche motivo questi file sfruttando le potenzialità di un editor di testo.

La soluzione, in molti casi, è abbastanza semplice da mettere in atto. Basta, di fatto, avere installato nel proprio computer un software come Microsoft Word, ma non solo. Ne esistono, infatti, diversi che possono essere assimilabili e ognuno può utilizzare quello che ritiene opportuno.

Come fare

Con questo trucchetto bastano davvero pochi secondi per riuscire a convertire un Pdf in un file che può essere editato interamente. Bisogna, intano, tenere conto di quella che è la cartella in cui il Pdf è collocato nella memoria del proprio computer.

Una volta annotata, bisognerà aprire il programma che si vuole utilizzare per editarlo. Per molti software di videoscrittura, con particolare riferimento ai più famosi, si dovrà semplicemente andare in alto e cliccare File. Successivamente si potrà andare in Apri e a quel punto si dovrà andare a richiamare il file Pdf nella cartella del computer in cui risiede.

Dopo qualche secondo il software, qualora il testo sia digitalizzabile, offrirà il contenuto in maniera interamente editabile. Praticamente come se si trasse di un documento scritto dall’utente che se lo troverà davanti. Sarà così agevole fare qualunque modifica si voglia.

Il risultato sarà generalmente fedele al Pdf originario, ma potrebbe presentare qualche criticità nel caso in cui dovesse presentare molti elementi grafici. Qualora, ad esempio, il Pdf contenga la scannerizzazione di un documento cartaceo non è ipotizzabile poter avere una digitalizzazione del contenuto.

