Un movimento così forte dei mercati azionari pochi l’aspettavano. Dal 30 ottobre dello scorso anno ad oggi i mercati intenazionali sono saliti del 20% circa. Potrebbe continuare questo ritmo di crescita? Il nostro approccio è molto semplice: possiamo farci un’idea del futuro guardando al passato, ma in ogni momento potrebbe accadere qualcosa che non si sia mai verificato. Chiamiamo questo “sorpresa” o cigno nero. Oltre ai cigni neri, nella storia si sono verificate vere e proprio bolle speculative che hanno visto i mercati volare anche per 2/3 anni consecutivi. A onor del vero, i nostri calcoli statistici ci fanno ritrenere che il movimento rialzista di breve termine possa essere vicino a capolinea e che entro il mese di giugno i listini iternazionali potrebbero ritestare i prezzi di apertura annuale , se non proprio i minimi annuali segnati fino ad oggi. Poi si vedrà.

Oggi andiamo a leggere in modo semplice i grafici di un’azione che negli anni “ha fatto faville” con rialzi vertiginosi: dove potrebbe arrivare Apple e come la valutano gli analisti? Prima facciamo una premessa di carattere generale ma che potrebbe essere di spunto per il Lettore.

I Cani del Dow Jones e statistica

Quando si investe sui mercati si cerca di ottenere dei rendimenti miglirori del paniere di riferimento. Molti spesso fanno meglio, altri peggio e di non poco. Uno studio di quasi un secolo fa ha fatto notare che le azioni che stanno dividendo più alto tendono a registrare una perfromance migliore della media.

Inoltre, uno studio dal 1898 ad oggi, fa ritenere che chi investa dal 30 ottobre al 30 aprile, possa ottenere una performance migliore rispetto agli altri periodi.

Dove potrebbe arrivare Apple e come la valutano gli analisti?

Negli ulrimi giorni le azioni hanno scambiato in area 182 dollari circa. Da inizio anno hanno segnato il minimo a 179,02 e il massimo a 196,13. Il minimo segnato fino ad oggi rappresenta il POC dello scorso anno e quindi potrebbe fungere ad supporto. Il POC successivo è rappresentato da quello dell’anno 2022 che passa a 154 dollari circa.

Inoltre, sul grafico giornaliero i prezzi si sono appoggiati alla media mobile a 200 giorni. Questo potrebbe portare a un rialzo anche di breve termine.

Conferme in tal senso sopra la resistenza di 183.

Ecco quali sono le raccomandazioni riportate sul sito Marketscreener:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 45

Ultimo prezzo di chiusura 182,3 USD

Prezzo obiettivo medio 200,6 USD

Differenza / Target Medio +10,05%

Intorno al livello attuale dal punto di vista grafico si gioca una partita importante e se non si assisterà a un’inversione duratura nelle prossime settimane si potrebbe assistere a un ritprno verso i 154 dollari.