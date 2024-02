3 titoli azionari growth per il 2024

Molti trader scelgono di investire il proprio capitale nei mercati azionari. Oggi tratteremo di una particolare tipologia di titoli e cioè quelli cosiddetti growth, elencandone alcuni.

Prima di tutto, partiamo dalle basi. I titoli azionari growth sono quelli che appartengono a società che -secondo le previsioni degli analisti- potrebbero crescere a ritmi superiori alla media.

Quindi, perché si potrebbe scegliere di investirvi? Le ragioni sono molteplici, ma le principali sono l’elevato potenziale di crescita e la tendenza di queste aziende a puntare molto sull’innovazione per rendersi competitive. Tuttavia, è anche vero che in genere non distribuiscono dividendi ai propri azionisti e, se lo fanno, questi sono molto bassi. Infatti, queste aziende preferiscono reinvestire gli utili nel proprio sviluppo.

3 titoli azionari growth che potrebbero performare bene nel 2024: Advanced Micro Devices

Vediamo quindi dei titoli azionari growth che potrebbero avere una buona performance durante l’anno in corso.

Il primo di cui scriveremo è Advanced Micro Devices (AMD), che fa parte del settore tecnologico. Nello specifico, si occupa di schede grafiche e processori per computer e sta sviluppando nuove schede grafiche e hardware per cavalcare il trend dell’Intelligenza Artificiale.

L’attuale prezzo delle sue azioni è di 177 USD, mentre la raccomandazione media del consenso degli analisti (di numero 47) riportato da Marketscreener è Buy. Invece, il target di prezzo fissato è 191,1 USD.

ASML Holding NV

Ecco un altro dei 3 titoli azionari growth di cui tratteremo oggi. ASML Holding NV è uno dei leader mondiali nel settore dei prodotti litografi destinati all’industria dei semiconduttori.

L’attuale prezzo delle sue azioni è 866.60 euro. Secondo il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (di numero 41) la raccomandazione media è Buy mentre il target di prezzo fissato è 842,1 euro.

Symbotic

Torniamo invece a parlare di titoli azionari growth che appartengono ad un settore molto gettonato e cioè quello tecnologico.

In particolare, Symbotic si occupa della tecnologia di automazione robotica abilitata dall’Intelligenza Artificiale. Questo titolo potrebbe infatti essere particolarmente interessante proprio perché l’azienda punta ad un settore particolarmente in voga negli ultimi anni, che ha decretato il successo di numerosi titoli.

Attualmente le azioni di Symbotic vengono scambiate a un prezzo di 38,84 USD. Ma cosa dice il proposito il consenso degli analisti riportato da Marketscreener? Quest’ultimo, composto da 15 analisti, raccomanda Buy e fissa come target di prezzo medio 53,93 USD.

Lettura consigliata

Materie prime, ecco cosa influirà sui prezzi più del PIL degli Stati Uniti secondo gli analisti di Goldman Sachs